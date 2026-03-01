Khi về già, bố mẹ tôi ngày nào cũng ăn ngoài: Hóa ra, ngoài dinh dưỡng, việc có muốn ăn hay không cũng rất quan trọng

Một ngày nọ, chị S, khoảng 40 tuổi, đã nói chuyện này với tôi: "Dạo này bố mẹ tôi hay ăn ngoài mỗi tối, luân phiên giữa món ăn của các nước hoặc các món họ thích. Hình như ngay cả chủ nhà hàng cũng nhớ mặt họ. Như vậy chẳng phải là mất cân bằng dinh dưỡng sao? Vì vậy, tôi đã nói với bố mẹ: Bố mẹ cần phải tự nấu ăn đúng cách như trước đây, với rau, thịt và cá. Như thế mới đảm bảo đủ dinh dương. Ôi, mẹ tôi trước đây rất thích nấu ăn, nhưng giờ thì ngày nào họ cũng ăn ngoài...". Cùng với lời chia sẻ là những nhịp thở dài của chị.

Ăn uống vui vẻ quan trọng hơn là chế độ ăn uống cân bằng

Trái với lo lắng của chị S, tôi thì lại thấy đấy là chuyện... bình thường. Tôi nói với chị: "Chị ơi, làm ơn đừng làm những chuyện buồn cười như vậy nữa. Khi người khác nói họ muốn ăn gì, chị lại bảo họ không được, phải ăn những thứ họ không muốn và phải tự nấu ăn. Chị không thể nói những điều vô lý như vậy được. Khi người ta già đi, mọi việc đều trở nên rất vất vả, đặc biệt là nấu nướng và dọn dẹp. Chẳng có gì mệt mỏi hơn thế, xét cho cùng, ngày nào cũng phải vật lộn với những việc đó. Ăn ngoài cũng không tệ lắm, phải không?".

Nhiều người thường tin rằng tự nấu ăn tốt cho sức khỏe hơn và ăn ngoài thì không tốt. Khi còn năng động trong xã hội, con người có một mức độ tự do nhất định trong việc lựa chọn ăn ở đâu, bao nhiêu lần và ăn bao nhiêu. Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng lên, phạm vi hoạt động của họ thu hẹp lại, và sự lựa chọn cũng giảm đi. Đặc biệt, nếu cùng một người luôn nấu ăn, cho dù có thử nhiều món khác nhau đến đâu, cuối cùng mọi người cũng sẽ cảm thấy ngán ngẩm với hương vị và cách nấu nướng quen thuộc. Đó là lý do tại sao việc ăn ngoài có thể mang lại nhiều lợi ích.

Ngay cả khi ăn ở nhà, bạn cũng chỉ cần những món ăn kèm đơn giản để nêm gia vị, chẳng hạn như cơm trắng với rau, thịt hoặc cá. Bí quyết là ăn cùng một món nhiều lần mà không cảm thấy ngán, tập trung vào các món ăn đơn giản và không nên ăn quá nhiều loại thực phẩm khác nhau.

Đừng quá lo lắng về địa điểm hay hình thức bữa ăn. Cứ ăn những gì bạn thích, ở bất cứ đâu bạn muốn. Khi bạn già đi, những bữa ăn đơn giản thường là tốt nhất.

Mì ăn liền và cơm trứng có bị coi là "quá đơn giản"?

Vậy nên, các chị em ạ, thỉnh thoảng thay đổi tâm trạng bằng cách đi ăn ngoài hoặc ăn một bữa đơn giản với cơm trứng không hề là chuyện tùy tiện. Các ông chồng của các chị có khi cũng thực sự rất vui đấy.

Cơm trứng và mì ăn liền chỉ là một vài ví dụ. Là một người vợ, một người chồng và một thành viên trong gia đình, tôi muốn những bữa ăn hàng ngày của chúng ta là sự thể hiện tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, chứ không phải là gánh nặng. "Chỉ có thế thôi sao?" - thỉnh thoảng nấu những món ăn khác lạ cũng rất tuyệt. Chỉ cần nhớ là "thỉnh thoảng" thôi nhé, đừng bắt cả nhà ăn "đạm bạc" như vậy thường xuyên là được.

So với sự cân bằng dinh dưỡng, việc món ăn có ngon miệng hay không và bạn có muốn ăn hay không cũng rất quan trọng

Một chế độ ăn uống cân bằng đảm bảo tuổi thọ. Đúng là thói quen ăn uống tốt là cách tốt để duy trì sức khỏe khi chúng ta còn trẻ hoặc ở độ tuổi sáu mươi. Tuy nhiên, liệu điều này có còn đúng tới mức nào sau tuổi bảy mươi lăm? Ngay cả khi việc cố gắng kiềm chế cơn thèm ăn và thận trọng quá mức trong cuộc sống hàng ngày để giảm cholesterol và giảm cân có hiệu quả, thì kết quả đó có thể không rõ rệt trong vòng năm hoặc mười năm.

Cá nhân tôi cho rằng việc cố gắng kiềm chế sự thèm ăn thực chất lại gây hại cho sức khỏe nhiều hơn.

Cơ thể chúng ta hoạt động bình thường. Ngoại trừ thời trẻ, sau tuổi 70, ngay cả khi khẩu vị giảm, cơ thể vẫn sẽ chọn lọc các chất dinh dưỡng cần thiết theo nhu cầu của nó. Lúc đó, chúng ta nên chú ý đến lượng thức ăn mình ăn. Khi tuổi tác tăng lên, ngay cả khi vẫn còn cảm giác thèm ăn, lượng thức ăn chúng ta ăn sẽ giảm đi, và nhiều người có thể bắt đầu giảm cân.

Nói cách khác, việc ăn nhiều những món bạn thích quan trọng hơn là duy trì một chế độ ăn uống cân bằng. Chế độ ăn hiện đại rất đa dạng, vì vậy ngay cả khi bạn chỉ ăn những gì mình thích, bạn cũng không dễ bị suy dinh dưỡng.

Khi chúng ta già đi, chúng ta có nhiều tự do hơn trong thói quen ăn uống. Chúng ta có thể ăn những gì mình muốn và ăn bao nhiêu tùy thích.

Người hiện đại rất thích nói về "dinh dưỡng cân bằng" nhưng điều kiện tiên quyết phải là nó "ngon" và "ai đó muốn ăn nó".