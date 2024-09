Khí quản người đàn ông 'phát nổ' vì thói quen phổ biến của nhiều người

Thời điểm hắt hơi là không thể đoán trước. Nhiều người sẽ chọn cách nhịn hắt hơi nếu ở nơi công cộng, nhưng hóa ra điều này có thể gây hại nghiêm trọng cho cơ thể bạn! Trước đó, một người đàn ông ở Anh đã bị thủng khí quản vì đang kìm nén cơn hắt hơi và phải đến bệnh viện để điều trị.

Theo đó, bệnh nhân nam khoảng 30 tuổi (ở Anh), bị viêm mũi dị ứng, vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh ta đang lái xe và đột nhiên muốn hắt hơi, để tập trung lái xe nên đã bịt mũi và ngậm miệng lại để kìm nén, anh ta hắt hơi nhưng điều này khiến cổ bị đau dữ dội, nam bệnh nhân ngay lập tức đi cấp cứu để điều trị.



Sau khi sờ nắn người đàn ông, bác sĩ phát hiện cổ họng anh ta phát ra âm thanh nứt nẻ và cử động bị cản trở nên ngay lập tức sắp xếp chụp CT. Kết quả cho thấy khí quản của người đàn ông có vết rách 2x2x5mm, kèm theo tràn khí trung thất.

Nhân viên y tế tại bệnh viện chỉ ra rằng vết thương ở khí quản thường do chấn thương, chẳng hạn như do vật sắc nhọn hoặc cùn, và tình trạng của người đàn ông được gọi là "thủng khí quản tự phát" cho đến nay chưa phát hiện được trường hợp tương tự. Nhân viên y tế kết luận vết thương là do khí quản đóng lại khi hắt hơi, khiến áp lực trong khí quản tăng nhanh "tương đương như một vụ nổ". "Trong trường hợp bình thường, áp lực ở đường hô hấp trên khi hắt hơi là 1-2 kPa; tuy nhiên, nếu có. bịt miệng và mũi lại, áp lực có thể tăng lên gấp 20 lần”.

May mắn thay, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ đánh giá rằng không cần phải phẫu thuật. Anh được xuất viện sau hai ngày theo dõi. Tuy nhiên, anh không được phép tập luyện vất vả trong hai tuần. Trong lần kiểm tra tiếp theo vào năm tuần sau, người đàn ông đã bình phục hoàn toàn. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khuyên mọi người không nên bịt mũi để kìm cơn hắt hơi khi ngậm miệng vì điều này có thể dẫn đến thủng khí quản.

Nguồn và ảnh: Tạp chí Y khoa Anh