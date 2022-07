Khi Đông Nhi, Trúc Nhân và Isaac so kè quãng giọng, khán giả đồng lòng: Trao cúp cho Trúc Nhân luôn đi!

Từ khi chính thức công bố thông tin, chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn tài năng Vote For Five đã nhanh chóng nhận được sự bàn tán sôi nổi của phần lớn cộng đồng mạng. Chương trình được tổ chức bởi WePro và là show sống còn đầu tiên của Việt Nam với mục đích tìm kiếm 5 gương mặt để thành lập nhóm nhạc. Bên cạnh đó, Vote For Five cũng nhận được sự quan tâm của khán giả khi quy tụ dàn mentor đình đám như Đông Nhi, Trúc Nhân, Issac kết hợp cùng bộ đôi MC Trịnh Thăng Bình và Hari Won.



Dàn mentor và MC đình đám của chương trình

Mới đây, Vote For Five còn tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng với màn so kè quãng giọng của bộ 3 huấn luyện viên Đông Nhi, Issac và Trúc Nhân. Cụ thể, 3 mentor sẽ thể hiện một câu hát từ tone 1 đến tone 12 để khoe được quãng giọng và nội lực trong giọng hát của mình.

Màn so kè quãng giọng của 3 mentor Vote For Five

Trước màn so kè "cực căng" này, đa phần dân tình dành nhiều phiếu vote cho Trúc Nhân ở vị trí Top 1 vì vocal quá đỉnh, lên tông cao rõ nhất và có độ vang trong giọng hát. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng anh chàng ở một đẳng cấp khác so với hai mentor còn lại và vẫn còn lên tone cao hơn được nữa với chất giọng đầy nội lực. Ngoài Trúc Nhân thì Đông Nhi cũng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ với giọng hát ổn định. Còn màn thể hiện của Issac lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi anh chàng càng lên nốt cao giọng mũi càng đặc, hơi có phần "lép vế" so với 2 mentor còn lại.

Trúc Nhân nhận được nhiều lời khen nhất từ cộng đồng mạng

Một số bình luận của netizen:

- Trúc Nhân mãi đỉnh, không có đối thủ luôn.



- Trúc Nhân top 1 rồi ai làm lại được, tone 11,12 chỉ là tone bình thường Trúc Nhân hay hát thôi.



- Issac càng lên nốt cao càng đặc giọng mũi.



- Trúc Nhân out trình 2 mentor còn lại, còn lên được nốt cao hơn á chứ thế này có là gì!



- Trúc Nhân 10 điểm luôn đúng là ca sĩ thiên hướng vocalist.



- Giọng Đông Nhi càng ngày càng hoàn thiện.



- 2 vote cho Đông Nhi và Trúc Nhân.



