Khi các tài tử xứ Hàn làm cha: Hyun Bin ra "tối hậu thư" để bảo vệ vợ con, Ji Sung xem phim hoạt hình với con cũng hạnh phúc

Vừa qua, trong lần lộ diện đầu tiên trước truyền thông kể từ sau khi kết hôn và lên chức cha, Hyun Bin đã trở thành tâm điểm gây chú ý. Trong sự kiện khi được hỏi về cảm xúc sau khi lấy vợ và có con, Hyun Bin đã khéo léo trả lời rằng, không có gì thay đổi nhiều về cuộc sống cá nhân.

Chia sẻ của Hyun Bin ngay lập tức gây bão mạng xã hội. Trong làng giải trí Hàn Quốc, không ít nam tài tử đình đám đều đã kết hôn và có những nhóc tì đáng yêu. Đáng chú ý, trong số đó, cũng không thiếu những nam tài tử thoải mái thể hiện cảm xúc khi được trở thành cha. Nổi tiếng nhất phải nói tới như: Kwon Sang Woo, Ji Sung, Bi Rain,...

Hyun Bin

Mới đây, Hyun Bin cùng các diễn viên đã tham gia họp báo chuẩn bị công chiếu Confidential Assignment 2: International.

Bên cạnh những thông tin về tác phẩm điện ảnh này, truyền thông Hàn cũng đưa tin về yêu cầu đặc biệt từ phía Hyun Bin. Theo đó, Hyun Bin đã đưa ra yêu cầu không tham gia các buổi phỏng vấn "mặt đối mặt" ngoài những lịch trình đã lên kế hoạch.

Hyun Bin cười rạng rỡ khi được hỏi về chuyện làm cha

Nguyên nhân của yêu cầu này chính là để đề phòng Hyun Bin có thể bị nhiễm Covid-19 do tham gia các hoạt động bên ngoài. Anh muốn đảm bảo rằng, bản thân không nhiễm bệnh từ bên ngoài, tránh gây nguy hiểm cho bà xã Son Ye Jin cũng như nhóc tì chưa chào đời của cặp đôi.

Hyun Bin rất quan tâm tới sức khỏe của Son Ye Jin trong quá trình mang thai

Nhiều nguồn tin cho rằng, Son Ye Jin đã mang thai trong thời gian hưởng tuần trăng mật ở Mỹ

Kwon Sang Woo

Vào năm 2009, Kwon Sang Woo và bà xã Son Tae Young đã chào đón cậu con trai đầu lòng. Trong một buổi phỏng vấn vào thời điểm đó, Kwon Sang Woo đã bày tỏ cảm xúc trong lần đầu được làm cha.

Nam tài tử rất vui mừng và hạnh phúc. Thời điểm đó, tài tử Nấc Thang Lên Thiên Đường nói rằng: "Chúng tôi đã đi làm giấy khai sinh và đăng ký tên họ cho con trai. Cháu có một cái tên 'đặc chất' Hàn Quốc, Kwon Rook Hee".

Kwon Sang Woo rất hạnh phúc khi con trai chào đời

Được biết, con trai đầu lòng của Kwon Sang Woo là Kwon Rook Hee chào đời vào ngày 6/2/2009, sớm 3 tuần so với dự định nên cả gia đình đều rất quan tâm tới sức khỏe của bé. Khi ấy, Kwon Sang Woo cũng tâm sự rằng: "Gương mặt của cu cậu rất đáng yêu và giống tôi. Tôi nghĩ, đã tới lúc phải mua một cái máy in ảnh để có thể in tất cả ảnh của bé ra và treo khắp nhà. Cả gia đình tôi, ai cũng yêu quý Luke".

Ji Sung

Ji Sung và Lee Bo Young cho tới nay luôn được đánh giá là một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì Kbiz.

Thời điểm khi mới làm cha, nam tài tử cũng từng chia sẻ rằng, mỗi khi ra ngoài làm việc, anh luôn biết vợ và con trai đang chờ ở nhà nên sẽ diễn thật tốt để nhanh được về nhà với gia đình. Ji Sung cho biết, anh luôn cố gắng thoát vai một cách nhanh nhất, để khi ở nhà với vợ con, bản thân sẽ không còn nghĩ tới việc khác.

Không chỉ là diễn viên giỏi, Ji Sung còn rất đảm trong việc chăm con

Về phần con gái, Ji Sung nói rằng, anh đã trải nghiệm cảm giác có một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ cần ngồi xem phim hoạt hình với con cũng đủ khiến anh cảm thấy mãn nguyện. Tất nhiên, nam tài tử cũng gặp khó khăn khi vừa phải chuẩn bị vào dự án mới nhưng vẫn kiêm làm công việc gia đình.

Theo Ji Sung, khi đang chuẩn bị vào phim mới, anh vẫn tắm rồi cho con ăn, ngủ như bình thường. Bản thân nam tài tử còn cùng con ngủ vào lúc 20 giờ tối và thức dậy vào 3 giờ sáng để hoàn thành những công việc khác.

Bi Rain

Vào thời điểm năm 2017, sau khi kết hôn, Bi Rain và Kim Tae Hee đã nhanh chóng đón tin vui là nữ diễn viên mang thai con gái đầu lòng.

Thời điểm đó, cặp đôi này đã tậu một ngôi nhà 2 tầng xinh xắn rộng hơn 300m2 ở quận Itaewon, giá hơn 6 triệu USD (hơn 132 tỷ đồng) làm tổ ấm mới. Tình cờ, khi ấy, một fan đã bắt gặp Bi Rain khi nam tài tử có mặt tại một công ty thiết kế chuyên sửa nhà. Theo bạn fan này chia sẻ, nét mặt ông xã Kim Tae Hee hiện rõ vẻ hạnh phúc vì sắp lên chức "bố".

Vợ chồng Kim Tae Hee - Bi Rain được bắt gặp đưa con gái đi khu vui chơi

Nhiều nguồn tin khi ấy còn cho biết, do nhóc tì đến với cặp vợ chồng ngay trong thời gian trăng mật nên khi trở về Hàn Quốc, Bi Rain đã rút nhanh tiến độ sửa và nâng cấp căn biệt thự để chuẩn bị đón chào công chúa đầu lòng.