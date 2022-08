Hyun Bin sẽ trở lại với các show truyền hình hậu kết hôn

Theo nguồn tin từ Sport Seoul, dàn diễn viên của bộ phim điện ảnh sắp tới mang tên Confidential Assignment 2: International sẽ tham gia chương trình truyền hình giải trí The Game Caterers. Như vậy đồng nghĩa với việc Hyun Bin cũng sẽ tham gia cùng dàn sao, quay trở lại với các show truyền hình lần đầu tiên kể từ khi kết hôn cùng Son Ye Jin.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, những người hâm mộ đã vô cùng háo hức và đón chờ sự xuất hiện trở lại của Hyun Bin. Kể từ khi kết hôn, cả Hyun Bin và Son Ye Jin đều ít khi xuất hiện trước công chúng hơn. Tuy nhiên, với lần trở lại này, khán giả kì vọng sẽ được thấy một hình ảnh khác của Hyun Bin khi chơi trò chơi cùng các bạn diễn, bao gồm cả Yoo Hae Jin và YoonA (SNSD).

(Ảnh: Allkpop)

Confidential Assignment 2: International kể về một nhiệm vụ khác giữa thám tử Bắc Triều Tiên Rim Cheol Ryeong (do Hyun Bin thủ vai) và thám tử Hàn Quốc Kang Jin Tae (do Yoo Hae Jin thủ vai) gặp lại nhau để truy bắt một tổ chức tội phạm toàn cầu. Hai người hợp tác với FBI Jack ở nước ngoài (do Daniel Henney thủ vai) và bắt đầu một nhiệm vụ bí mật khác giữa ba quốc gia.

Dàn diễn viên sẽ có mặt trong các show truyền hình giải trí nhằm quảng bá cho dự án phim này.

Trong khi đó, Hyun Bin và Son Ye Jin cũng vừa thông báo cả hai đang chuẩn bị cho việc chào đón con đầu lòng.

Theo Allkpop