Khi áp lực đã vơi và hoài nghi tan biến

Rất nhiều cánh tay của người hâm mộ vươn ra khi HLV Philippe Troussier cùng ĐT Việt Nam tiến về đường hầm dẫn vào phòng thay đồ trước trận giao hữu với Syria. Và chiến lược gia người Pháp cũng lướt tay qua họ để đáp lại tình cảm nồng nhiệt dành cho mình.

Tuy nhiên có thể cảm nhận được sự căng thẳng của ông. Như những chia sẻ sau đó, HLV Troussier thừa nhận chịu một số áp lực, từ mục tiêu phải giành chiến thắng đến việc thắng sao cho đúng với triết lý đề ra. 5 tháng kể từ khi nhậm chức, quãng thời gian chưa dài nhưng cũng không ngắn, đã đến lúc các ý tưởng của ông được hiện thực hóa trên sân cỏ.

Đó là lý do HLV Troussier rất hào hứng với chiến thắng 3-1 của U22 Việt Nam trước Myanmar tại SEA Games 32 hồi tháng 5. Trong phòng họp báo, ông say sưa nói về các bàn thắng. Chúng đến từ tình huống mở, kết quả của những pha phối hợp, di chuyển theo bài. Nói cách khác, yếu tố may mắn bị loại bỏ hoàn toàn. Tất cả diễn ra một cách có chủ định và phản ánh tư duy chiến thuật của ông.

HLV Troussier tạm thời giảm bớt áp lực sau 2 chiến thắng của ĐT Việt Nam Ảnh: Anh Đoàn

Sau trận đấu với Syria, sự thoải mái tương tự đã trở lại với chiến lược gia 68 tuổi. ĐT Việt Nam đã thắng đúng theo cách ông mong muốn, với pha ghi bàn từ tình huống mở sau áp lực tấn công mạnh mẽ tạo ra, cũng như pressing trên toàn mặt sân. Không những thế, các học trò của ông cũng chơi áp đặt trong suốt 90 phút, xây dựng nhịp điệu, lên bóng có mục đích, di chuyển hiệu quả và hạn chế tối đa các sai sót. Đây thực sự là thứ bóng đá dán mác Troussier, mà theo HLV người Pháp, sẽ giúp Việt Nam vươn tầm quốc tế, hướng đến những mục tiêu chưa từng đạt được trước đây.

Còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì. Tuy nhiên 2 chiến thắng vừa qua thực sự rất có ý nghĩa, dù chỉ là giao hữu. Thứ nhất, khiến các cầu thủ tin tưởng vào phương pháp tập luyện, cách tiếp cận cũng như triết lý của HLV Troussier, chỉ cho họ thấy đây chính là con đường dẫn đến thành công. Sau quãng thời gian rực rỡ cùng HLV Park Hang-seo, không dễ để thuyết phục các cầu thủ, nhất là khi phong cách của ông thầy mới khá phức tạp, đòi hỏi rất nhiều thể lực và cả thời gian.

Lịch trình của HLV Troussier sẽ rất bận rộn vào tháng 9, khi ĐTQG tập trung dịp FIFA Days còn U23 tham dự vòng loại U23 châu Á. Tháng 10, đội tuyển có thêm đợt tập trung nữa trước khi bước vào vòng loại World Cup 2026 trong tháng 11, rồi đến VCK Asian Cup 2023 vào tháng 1/2024.

Tiếp đến, niềm tin đã trở lại nơi người hâm mộ. Hẳn HLV Troussier cũng biết về dòng người lục tục rời sân Lạch Tray cuối trận đấu với Hồng Kông (Trung Quốc). Đã kinh qua rất nhiều đội bóng và các quốc gia từ châu Phi đến châu Á, ông đủ kinh nghiệm để hiểu ham muốn vô độ của người hâm mộ. Họ luôn thiếu kiên nhẫn nhưng lại đòi hỏi chiến thắng nối tiếp chiến thắng, đồng thời đó cũng phải là những màn trình diễn bắt mắt và lôi cuốn.

Tại Thiên Trường, các CĐV đã ở lại đến phút cuối cùng. Họ thậm chí không thể rời mắt khỏi các tuyển thủ, những người đã tạo nên một trận đấu hay, một chiến thắng đẹp. Khi kết thúc, cũng rất đông người hâm mộ tập trung bên hông sân vận động, nơi đỗ xe bus của đội tuyển với hy vọng ngắm nhìn đội quân của HLV Troussier thêm lần nữa.

Chiến lược gia 68 tuổi vui vẻ lướt tay qua họ như lúc đến. Nhưng lần này, sự căng thẳng ở ông đã biến mất cùng với những hoài nghi trước đó từ phía người hâm mộ. Mặc dù vậy trên hành trình đầy gian nan chinh phục giấc mơ lớn, chúng có thể trở lại bất cứ lúc nào.