Khán giả Việt khen nức nở Decision To Leave: Thang Duy quá đẹp, nội dung xuất sắc tới ngỡ ngàng

Khán giả N.K đăng tải:

Decision to Leave - Quyết Tâm Chia Tay (2022)

Một thanh tra trẻ bị cuốn vào vụ án mạng kỳ lạ ở Busan, một cái chết bất đắc kỳ tử, một góa phụ bình thản đến đáng ngờ.

Nghi ngờ và say mê, trinh thám và lãng mạn, giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại, phản bội và tri kỉ, núi và sông, bộ phim hòa quyện những yếu tố đối lập trong một chỉnh thể đẹp đẽ.

Như màn sương mờ phủ xuống thành phố Ipo, trong giai điệu buồn đến nhói lòng của Jung Hoon He, Decision to Leave giày vò người xem với những câu hỏi của Hae Joon, rằng liệu Seo Rae (Thang Duy) có thực sự yêu anh, hay cô là một kẻ thích chơi đùa với cảm xúc người khác, rằng chiếc váy cô mặc hôm đó là màu xanh dương hay xanh lá, rằng lý do thực sự mà cô tới Ipo là gì.

Khi đụn cát cuối cùng bị thủy triều khỏa lấp, tình yêu của Seo Rae tan như bọt nước trở thành bí ẩn mãi mãi không lời giải đáp.

Park Chan Wook có sự tài tình trong việc sắp xếp các yếu tố điện ảnh, mỹ thuật mà ông tham khảo để kể một câu chuyện lôi cuốn, đậm tính nghe - nhìn. So với Old Boy hay The Handmaiden, Decision to Leave là một sự hoàn thiện mới, nâng tầm nhà làm phim năm nay đã U60.

Phim khởi chiếu từ ngày 15/7 nhưng từ mai là có thể xem các suất chiếu sớm rồi, còn em thì chắc chắn là phải xem lại lần 2 nha mê Thang Duy quá trời ơi.