Giấc Mơ Của Mẹ tập 5 quá căng thẳng: Nhan Phúc Vinh bắt mẹ bán quán ăn còn dám nặng lời với Diễm My 9x

Sau những cãi vã xung đột ở tập 4, tập 5 Giấc Mơ Của Mẹ (xem tại ĐÂY) đẩy mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi ông Quốc (NSƯT Hữu Châu) không thể chịu đựng thái độ của Minh (Nhan Phúc Vinh) thêm nữa. Cụ thể, chuyện My (Diễm My 9x) ký hợp đồng thuê mặt bằng quán ăn cho mẹ đã bại lộ. Dù vẫn còn muốn kinh doanh nhưng bà Thanh (NSND Hồng Vân) vẫn lớn tiếng nạt nộ My khiến My nổi đóa, cô cũng nói ra việc mình đã từ bỏ chuyện thuê nhà vì muốn giữ lại cửa hàng cho mẹ.



Giữa lúc hai mẹ con đang đôi co thì Minh về nhà, ngay lập tức giữa Minh và My nổ ra một cuộc khẩu chiến. Minh tiếp tục cho rằng My chỉ đang muốn thể hiện bản thân, hạ bệ anh trong gia đình. Anh không hề coi trọng công sức mà My làm cho gia đình và cho chính bản thân anh. Không thể chịu đựng thêm nữa, ông Quốc đã lao ra đánh Minh trong sự ngỡ ngàng của cả nhà.

Sau khi bị ba đánh, Minh ra ngoài tìm rượu giải sầu. Bất ngờ hơn khi bà Thanh lại nói chuyện riêng với My, mong My đưa tiền cho bà để giúp anh trai mở văn phòng. Không thể chịu đựng thêm nữa, My nói ra những ấm ức trong lòng về việc mẹ quá thiên vị anh trai, cô cũng tuyên bố không muốn sống trong cái nhà này nữa. Mọi chuyện căng thẳng là vậy nhưng bà Thanh vẫn kiên quyết không nhận sai, thậm chí còn bênh vực Minh.

Ở một diễn biến khác, My tìm gặp Khang (Trần Quốc Anh) để trả tiền sửa ống nước và bực bội khi Khang không thích một câu bông đùa của mình. Sau đó khi nghe tin Khang vì thức khuya sửa đường ống giúp mình mà đến muộn trong một buổi đàm phán quan trọng, để mất cả một hợp đồng, My vô cùng áy náy. Mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn khi Khang đứng ra bênh vực khi My bị sếp hạch sạch vì chuyện đường ống nước vỡ. Tập phim kết thúc khi một lần nữa My và Khang đụng mặt trong nhà vệ sinh nữ, khi Khang đang cố trốn tránh mẹ mình.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON

