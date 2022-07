Lee Jong Suk lấy vai nam chính Pinocchio từ mỹ nam hạng A này: Diễn đỉnh nhưng tên tuổi hạ nhiệt vì lý do đau lòng

Pinocchio là bộ phim nổi đình đám màn ảnh Hàn giai đoạn cuối 2014, đầu 2015 với sự góp mặt của cặp đôi "nhân đôi visual" Lee Jong Suk - Park Shin Hye. Thời điểm đóng bộ phim này, Lee Jong Suk là một ngôi sao mới đang nổi danh nhờ bộ phim Bác Sĩ Xứ Lạ. Sau vai diễn đóng cặp cùng Park Shin Hye, tên tuổi của Lee Jong Suk mới thực sự thăng hạng, trở thành nam chính vạn người mê trên màn ảnh Hàn.



Trong Pinocchio, Lee Jong Suk vào vai một thiên tài với não bộ tuyệt đỉnh, khả năng ghi nhớ khủng nhưng lại luôn giả vờ làm học sinh cá biệt ở trường trung học. Thể hiện vai diễn một cách xuất sắc lại có chemistry hoàn hảo với Park Shin Hye nhưng thực chất, Lee Jong Suk vốn không phải sự lựa chọn đầu tiên của ekip làm phim. Được biết, ban đầu người được chọn là Kim Woo Bin, diễn viên đình đám từng đóng chung với Park Shin Hye ở The Heirs. Nếu nhận vai thì chắc chắn đây sẽ là một cặp đôi "bùng nổ màn ảnh" vì hiệu ứng quá mạnh mẽ từ bộ phim trước đó. Được biết lý do mà Kim Woo Bin từ chối vai là vì lịch trình của anh quá dày đặc. Thời điểm Pinocchio lên sóng, Woo Bin cũng tái xuất ở bộ phim Trung Quốc We Are Young và phim điện ảnh The Con Artists.

Dù từ chối vai diễn nhưng Kim Woo Bin rất nhiệt tình ủng hộ Pinocchio vì vốn dĩ ngoài đời anh và Lee Jong Suk là đôi bạn thân thiết. Anh cho biết mình rất thích kịch bản phim và phản ứng hóa học tuyệt vời của cặp đôi chính.

Dù Lee Jong Suk đã thể hiện rất tốt vai diễn ở Pinocchio nhưng khán giả vẫn tiếc nuối cho Kim Woo Bin, nhất là khi chỉ 3 năm sau đó, anh phát hiện ra mình bị ung thư, phải từ bỏ diễn xuất suốt một thời gian dài. Từ một ngôi sao hạng A bảo chứng thành công cho rất nhiều dự án phim, việc ở ẩn để điều trị bệnh đã khiến tên tuổi của Kim Woo Bin hạ nhiệt ít nhiều. Sau đúng 6 năm, khi sức khỏe đã bình phục hoàn toàn, Kim Woo Bin mới dần trở lại. Mới đây anh vừa hoàn thành vai diễn ở phim truyền hình Our Blues và sắp tới là sẽ tái xuất ở phim điện ảnh Alienoid. Cả hai dự án này đều có rất nhiều diễn viên chính, toàn các tên tuổi hạng A đình đám thế nên cái tên Kim Woo Bin cũng không được nhắc đến quá nhiều. Khán giả vẫn đang mong chờ một dự án riêng của anh, để được thấy Kim Woo Bin tỏa sáng thêm một lần nữa.

