Vai Logan Lee ở Penthouse vốn là của mỹ nam này: Diễn xuất ăn đứt Park Eun Seok lại còn từng "cưới" Lee Ji Ah

Với các fan cứng của bom tấn Penthouse, Logan Lee (Park Eun Seok) hẳn là một trong số những nhân vật được nhiều người yêu thương nhất. Vai diễn này đã khiến cho Park Eun Seok đổi đời, từ một sao vô danh đã nâng tầm tên tuổi trở thành cái tên đình đám được biết đến trên toàn châu Á. Nếu không có vai Logan Lee thì có lẽ tới hiện tại, Park Eun Seok vẫn là nam phụ nhạt nhòa trong loạt phim kém tiếng.

Với màn thể hiện ấn tượng của mình, tưởng đâu Park Eun Seok được đo ni đóng giày cho vai Logan Lee nhưng thực tế không phải như vậy. Ban đầu, người mà biên kịch Kim Soon Ok nhắm tới là nam diễn viên Ha Suk Jin, người hoàn toàn át vía Park Eun Seok về kinh nghiệm diễn xuất và độ nổi tiếng. Bất ngờ hơn nữa khi Logan Lee ban đầu thuộc tuyến nhân vật chính, xuất hiện sớm và có mặt trên poster nhưng chính vì Ha Suk Jin từ chối vai mà biên kịch Kim mới sửa lại kịch bản, để Logan xuất hiện muộn hơn các nam chính còn lại.

Thú vị hơn nữa khi ở trong quá khứ, Ha Suk Jin đã từng vào vai vợ chồng với Lee Ji Ah, người đảm nhận vai Su Ryeon trong Penthouse. Có lẽ vì phản ứng hóa học hoàn hảo giữa hai người nên biên kịch Kim mới mời họ tái ngộ và để câu chuyện của Logan Lee phát triển ngay từ đầu mùa 1. Đáng mừng là dù Ha Suk Jin từ chối vai và câu chuyện của Logan đã bị thay đổi nhưng đây vẫn là một nhân vật xuất hiện trải dài trong ba mùa lại có chuyện tình cảm động với "mợ cả" Su Ryeon.

Ha Suk Jin đã từng vào vai vợ chồng với Lee Ji Ah ở The Woman Who Married Three Times

Nói thêm về Ha Suk Jin, anh là diễn viên cùng lứa với Lee Ji Ah, ra mắt lần đầu thông qua một vai phụ ở Sad Love Story (2005). Sau 4 năm nỗ lực cố gắng, Ha Suk Jin đã có vai chính đầu tiên trong Give Me Food và sự nghiệp khá thuận lợi khi liên tục có mặt trong các dự án lớn. Tuy từ chối Penthouse nhưng từ 2020 đến nay, Ha Suk Jin đã xuất hiện trong 4 dự án phim truyền hình, nổi bật nhất là When I Was the Most Beautiful, đóng chính cùng mỹ nhân Im So Hyang.



