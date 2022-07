Mỹ nam được yêu thích nhất phim Hàn hiện nay: Từng oanh tạc màn ảnh Việt, tài năng nhưng lận đận quá!

Extraordinary Attorney Woo (Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo) đã lên sóng được 4 tập và hiện đang là một trong số những miniseries có rating cao nhất truyền hình Hàn. Làm nên sức hút của Extraordinary Attorney Woo ngoài nữ chính tài năng, xinh đẹp Park Eun Bin, không thể không kể đến nam chính Kang Tae Oh. Trong phim, Kang Tae Oh vào vai Lee Jun Ho - chàng trai đồng nghiệp làm cùng văn phòng luật với Woo Young Woo cũng là người bạn đầu tiên mà nàng Woo quen biết khi bước ra khỏi vùng an toàn.



Bên cạnh một Woo Young Woo mắc bệnh tự kỷ, gặp vấn đề trong giao tiếp và làm quen với thế giới mới là Lee Jun Ho - người sẵn sàng ở bên giúp đỡ, lắng nghe cô dù chuyện mà cô nói với anh chỉ xoay quanh loài cá voi. Không chỉ dễ gần, hiền lành, hay cười, Jun Ho còn có trí tuệ siêu phàm hơn người và sự tinh tế khiến ai tiếp xúc với anh cũng phải đổ gục. Sự tinh tế đó thể hiện ở việc anh không bao giờ thắc mắc về căn bệnh của Young Woo cũng không tỏ thái độ khi cô thao thao bất tuyệt về những chuyện trên trời. Anh coi Young Woo như một người bình thường, sẵn sàng để làm bạn của cô gái này.

Vào vai Jun Ho, Kang Tae Oh như thể được đo ni đóng giày cho nhân vật này khi anh sở hữu ngoại hình tương thích hoàn toàn với Jun Ho, nhất là ở nụ cười tỏa nắng, rất hiền lành. Với vai diễn lần này, Kang Tae Oh được dịp tỏa sáng sau nhiều năm làm nghề đầy lận đận, tuy tài năng nhưng mãi không tìm được chỗ đứng vững chắc.

Mỹ nam từng oanh tạc màn ảnh Việt với bom tấn Tuổi Thanh Xuân

Nhiều khán giả Việt khi xem Extraordinary Attorney Woo hẳn là đã nhận ra Kang Tae Oh chính là nam chính gây mê một thời ở bộ phim truyền hình Tuổi Thanh Xuân. Trong lần sang Việt Nam đóng phim ở dự án hợp tác Việt - Hàn, Kang Tae Oh ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đóng cặp cùng nữ diễn viên Nhã Phương. Vào vai Jun Su, người từ thực tập sinh trở thành idol đình đám, Kang Tae Oh khi ấy được mệnh danh là mỹ nam chuẩn Hàn dành riêng cho khán giả Việt. Cho đến nay, Kang Tae Oh vẫn là diễn viên Hàn hiếm hoi thành công khi góp mặt trong một dự án hợp tác Việt - Hàn.

Nhờ vai diễn Jun Su, Kang Tae Oh nhận được hàng loạt đề cử trong loạt giải thưởng phim ảnh đình đám của Việt Nam. Trong số đó, anh đã chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên ấn tượng của VTV Awards. Dù không giúp anh nhiều trong sự nghiệp tại quê nhà nhưng Tuổi Thanh Xuân vẫn là tác phẩm khiến Kang Tae Oh khẳng định được năng lực trong mắt cả khán giả lẫn giới chuyên môn.

Mỹ nam đa tài nhưng mãi không tìm được chỗ đứng

Thời điểm đóng Tuổi Thanh Xuân, Kang Tae Oh vẫn là một diễn mới vừa vào nghề được 3 năm. Sau phần 1 của tác phẩm này, Kang Tae Oh tập trung cho công việc ở Hàn Quốc. Tuy nhiên suốt 2 năm liền cho tới khi đóng Tuổi Thanh Xuân 2, Kang Tae Oh chỉ toàn đóng vai phụ hoặc vai khách mời, không khẳng định được chỗ đứng tại quê nhà.

Sau Tuổi Thanh Xuân 2 ra mắt vào năm 2016, sự nghiệp của Kang Tae Oh mới bắt đầu khởi sắc. You're Too Much, Short, That Man Oh Soo, The Tale of Nokdu, Doom at Your Service,... là những bộ phim mà Kang Tae Oh đảm nhận nhân vật thuộc tuyến chính. Thế nhưng phần lớn trong những tác phẩm này đều không quá thành công hoặc nhân vật của anh không ghi được dấu ấn. Dù vẻ ngoài thăng hạng, diễn xuất cũng ngày càng nâng tầm đã thế còn có khả năng ca hát và rất tích cực tham gia show thực tế thế nhưng sự nghiệp của Kang Tae Oh cứ mãi lận đận.

Chật vật nhiều năm không thể tỏa sáng nhưng Kang Tae Oh vẫn luôn nỗ lực hoàn thiện mình với mong ước sớm có thể đến gần hơn với người hâm mộ. Cuối cùng, sau nhiều năm lận đận, Kang Tae Oh đã tìm được Extraordinary Attorney Woo, một tác phẩm gần gũi, đáng yêu, rất nhân văn và dễ dàng chiếm trọn cảm tình của khán giả.

