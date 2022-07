Mỹ nam thầm yêu Song Hye Kyo khi quay Hậu Duệ Mặt Trời: Sự nghiệp thăng hạng, 6 năm đóng 19 phim

Bom tấn Hậu Duệ Mặt Trời là tác phẩm là đánh cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của Song Joong Ki, giúp anh thăng hạng, lọt top những nam thần đình đám có cát-xê cao nhất màn ảnh Hàn. Thế nhưng sau tác phẩm này, sự nghiệp của Song Joong Ki lại chững lại, Arthdal Chronicles tuy là bom tấn triệu đô nhưng nội dung còn nhiều lấn cấn, phải tới khi Vincenzo ra mắt năm 2021, nam thần họ Song mới có thêm một tác phẩm để đời. Ngay cả Song Hye Kyo cũng vậy, sự nghiệp của cô như bị "phong ấn" sau Hậu Duệ Mặt Trời khi cả 2 bộ phim là Encounter và Now, We Are Breaking Up đều bị đánh giá thấp. Còn về cặp phụ, trong khi Kim Ji Won tiếp tục duy trì phong độ thì Jin Goo lại có sự nghiệp vô cùng mờ nhạt.

Sự nghiệp của 4 diễn viên Hậu Duệ Mặt Trời không có nhiều bước tiến sau dự án để đời

Trong khi 4 diễn viên chính không có nhiều bước tiến trong sự nghiệp sau Hậu Duệ Mặt Trời thì một nam phụ trong phim lại đổi đời trong 6 năm qua. Nam phụ đó là Ahn Bo Hyun, người vào vai chàng quân nhân In Kwang Nam, thành viên đội Alpha có biệt danh Piccolo. Dù thời lượng lên hình khá ít nhưng Ahn Bo Hyun vẫn gây ấn tượng nhờ thân hình săn chắc, gương mặt điển trai, đầy vẻ nam tính. Ngoài ra Ahn Bo Hyun còn được chú ý khi từng chia sẻ bản thân đã phải lòng Song Hye Kyo sau khi cùng cô tham gia một buổi tiệc nhóm của ekip Hậu Duệ Mặt Trời.

Ahn Bo Hyun điển trai, mạnh mẽ ở Hậu Duệ Mặt Trời

Anh khá thân thiết với Song Joong Ki ngoài đời

Ahn Bo Hyun từng chia sẻ mình thầm thương trộm nhớ Song Hye Kyo

Thời điểm đóng Hậu Duệ Mặt Trời, Ahn Bo Hyun mới vào nghề được 2 năm, là một tân binh dù đã 28 tuổi. Vào nghề khá muộn, Ahn Bo Hyun lại khá may mắn khi liên tục được góp mặt trong các dự án lớn và khiến khán giả phải nể phục bởi sự chăm chỉ của mình. Trong vòng 6 năm qua, trong khi các diễn viên khác của Hậu Duệ Mặt Trời chỉ đóng thêm một vài bộ phim thì Ahn Bo Hyun lại bỏ túi thêm tới 19 dự án, trong đó có 2 phim điện ảnh, còn lại là phim bộ với cả thể 8 lần đóng chính.

Tuy không phải dự án nào cũng thành công nhưng không thể phủ nhận việc Ahn Bo Hyun rất chịu khó thay đổi hình tượng trong các dự án của mình. Đó là một ác nhân si tình ở Itaewon Class; một chàng trai thật thà, có phần ngốc nghếch ở Yumi's Cells; một cảnh sát xông xáo, chính trực, tâm huyết với nghề ở My Name hay xuất sắc nhất gần đây là một công tố viên quân sự thờ ơ chỉ nhận công việc vì tiền ở Military Prosecutor Doberman,... Dù có xuất phát điểm từ một vận động viên, người mẫu thời trang nhưng Ahn Bo Hyun đang khẳng định rất tốt bản thân ở vai trò một diễn viên đa diện, có thể cân mọi loại vai diễn khác nhau.

Itaewon Class

My Name

Yumi's Cells

