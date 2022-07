Nữ tân binh được ví là "Suzy thế hệ mới": Xinh đẹp diễn hay nhưng cứ đóng phim là rating thấp thảm

Shin Ye Eun là nữ diễn viên tân binh thuộc công ty JYP Entertainment, vừa mới vào nghề được 4 năm. Thời điểm hiện tại, nữ tân binh đang được chú ý khi xuất hiện trong bộ phim Yumi's Cells 2, vào vai Da Eun, một nhân vật có tình cảm với nam chính Bobby Yoo, do Jinyoung thủ vai. Nhan sắc xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ của Shin Ye Eun trong phim khiến cô nhận được nhiều cảm tình từ phía khán giả.



Shin Ye Eun góp mặt trong bộ phim Yumi's Cells 2

Sinh năm 1998, Shin Ye Eun được cho là thế hệ diễn viên mới đáng kỳ vọng của màn ảnh Hàn. Vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo khiến cô được so sánh với tình đầu quốc dân Suzy, người cũng từng là nghệ sĩ dưới trướng JYP, thậm chí cô còn được coi là "người kế nhiệm" của đàn chị. Đáng tiếc, dù khán giả kỳ vọng khá nhiều, cũng ưu ái gọi cô với nhiều danh xưng mỹ miều nhưng 4 năm qua, Shin Ye Eun chưa thực sự tạo được dấu ấn nổi bật nào. Thứ mà khán giả nhớ đến nhiều hơn ở cô là một nhan sắc xinh đẹp.

Trong 4 năm qua, Shin Ye Eun đóng khá nhiều phim nhưng đều là những tác phẩm kém tiếng, có rating thảm hại. Vai chính đầu tiên được nhiều người mong đợi của cô trong bộ phim truyền hình He Is Psychomentary đã kết thúc với tỷ suất người xem khá bèo bọt là 2,3%.

Rating phim He Is Psychomentary giảm dần theo thời gian và khép lại với thành tích 2,3%

Nỗ lực tiếp theo của Shin Ye Eun là bộ phim Meow The Secret Boy cũng kết thúc với rating thấp cực thấp, chỉ vẻn vẹn 1%. Đáng nói hơn khi bộ phim này lên sóng trên đài KBS, một trong ba đài trung ương lớn của Hàn Quốc, vậy mà tỉ suất người xem vẫn chạm đáy.



Sự nghiệp của nữ diễn viên tiếp tục đi xuống với bộ phim More Than Friends, ra mắt vào năm 2020 của đài JTBC. Thời điểm ra mắt bộ phim này, JTBC đang là một nhà đài phát triển lớn mạnh với những bộ phim có rating "cao chạm nóc" nhưng More Than Friends lại kết thúc với tỷ suất người xem thảm hại là 1,3%.



Shin Ye Eun kể từ đó không còn được đảm nhận vai chính trong các bộ phim truyền hình, cô chỉ toàn đóng vai khách mời, sản phẩm đáng chú ý duy nhất là chương trình radio mà cô tham gia vào năm 2021. Cô được coi là "thuốc độc rating" thế hệ mới thay vì "Suzy thế hệ mới" của màn ảnh Hàn. Chính nữ diễn viên đã thú nhận trong nước mắt rằng cô cảm thấy có trách nhiệm về việc các bộ phim của mình đều có thành tích bết bát. Không phủ nhận nhan sắc xinh đẹp và khả năng diễn xuất khá ấn tượng của Shin Ye Eun nhưng có lẽ cô cần dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu, tìm tòi những kịch bản phù hợp.



