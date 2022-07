Bất ngờ phát hiện các loài động vật ở đời thực là "bản sao" của loạt nhân vật trong phim hoạt hình

Thế giới vẫn đang vận động xung quanh chúng ta với rất nhiều điều thú vị mà không phải ai cũng biết. Để chứng minh điều này cho bạn, chúng tôi sẽ cho bạn thấy 14 nhân vật trong các bộ phim hoạt hình yêu thích của nhiều người hoá ra lại có bản sao ngoài đời thực.



Hãy xem và ngạc nhiên về sự đa dạng của thế giới mà chúng ta đang sống nào!

Puss in Boots - Shrek

Chú mèo đi hia và phiên bản đời thực của mình?

Bambi - Bambi

Hoá ra cũng có một tình bạn đẹp giữa nai và thỏ

Mufasa và Simba - Vua sư tử

Nhìn cứ như phiên bản live-action của cha con Simba ấy nhỉ?

Sư phụ Shifu - Kung Fu Panda

Từ thần thái cho đến cặp mắt đều không lệch đi đâu được

Tod và Copper - The Fox and the Hound

Chó và cáo cũng có thể trở thành những người bạn thân thiết ở đời thực đấy nhé!

Pua - Moana

Bé lợn Pua trông sạch sẽ, thơm tho nên đáng yêu hơn hẳn

Kenai và Koda - Brother Bear

Chúng tôi đơn giản là gấu

Sylvester - The Looney Tunes Show

Cái dáng ngồi suy tư của 2 chú mèo giống nhau đến lạ

Po - Kung Fu Panda

Hoá ra gấu trúc dùng đũa ăn cơm không hề hư cấu?

Marlin và Dory - Finding Nemo

Cá cũng phải có đôi có cặp nhé!

HeiHei - Moana

Cái cặp mắt lồi to của nhân vật hoạt hình thì đúng là gà đời thật không có được

Abu và Lago - Aladdin

Hai loài tưởng chừng chả liên quan đến nhau thế mà vẫn nảy sinh 1 mối liên kết kỳ lạ

Timon và Simba - The Lion King

Nhìn phiên bản nào cũng thấy ấm áp đến lạ

Donkey - Shrek

Chú lừa này chẳng hề thấy ngại khi tự làm mặt mình trông xấu để giống với lừa Donkey nổi tiếng trong Shrek.

Sau khi xem hết loạt ảnh này bạn có đồng tình rằng những động vật trên quả là hình ảnh đời thực của các nhân vật hoạt hình mà đa số chúng ta đều rất quen thuộc không? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!