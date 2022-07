Lộ hậu trường tập cuối Thương Ngày Nắng Về: Huyền Lizzie diện váy cưới đơn giản nhưng vẫn vô cùng nổi bật

Thương Ngày Nắng Về 2 đang đi vào giai đoạn cuối, khi các bí mật dần được hé lộ. Ngay lúc này, chuyện tình của Trang (Huyền Lizzie) và Duy (Đình Tú) khiến nhiều người cảm thấy lo lắng, liệu họ có thể vượt qua những sóng gió phía trước để ở bên nhau hay không, nhất là khi bí mật về cái chết của bố Mậu sắp được sáng tỏ. Mới đây loạt ảnh từ hậu trường phim đã hé lộ buổi chụp hình cưới của cặp đôi Trang - Duy như lời khẳng định về một cái kết viên mãn.

Hậu trường chụp ảnh cưới của cặp đôi Trang - Duy

Không hổ danh là mỹ nhân mặc đẹp nhất nhì phim truyền hình Việt hiện nay, Huyền Lizzie chọn một mẫu váy cưới khá đơn giản nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Không diêm dúa cầu kỳ, chiếc váy cưới trắng tinh khôi với phần cổ khoét sâu giúp Huyền Lizzie khoe trọn những những đường nét gợi cảm trên cơ thể. So với tạo hình cô dâu ở bản Hàn của Kim So Yeon, Huyền Lizzie không hề lép vế về cả thần thái lẫn sự xinh đẹp. Bên cạnh đó, "chú rể" Đình Tú cũng xuất hiện với bộ vest bảnh bao, lịch lãm. Tuy nhiên tạo hình chú rể của anh không khác là bao so với tạo hình thường ngày trên phim.

Chiếc váy cưới không quá cầu kì nhưng vẫn khiến Vân Trang trông vô cùng nổi bật

Cô được chăm chút tỉ mỉ đến từng phụ kiện nhỏ

"Chú rể" Đình Tú vẫn xuất hiện với cặp kính quen thuộc và kiểu tóc như thường ngày

Ở Mother Of Mine, nhân vật Vân Trang bản gốc cũng có một đám cưới với tạo hình đơn giản nhưng rất xinh đẹp

Trước những hình ảnh này, khán giả có thêm niềm tin rằng chắc chắn Thương Ngày Nắng Về 2 sẽ kết thúc trọn vẹn. Các fan của cặp đôi Trang - Duy cũng đang vô cùng phấn khích mong chờ những hình ảnh này sẽ sớm được chính thức lên sóng.

Nguồn ảnh: Fely Wedding, VTV

