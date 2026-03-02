Khẩn cấp đưa huyết thanh từ TPHCM ra TP Huế cứu bé gái ngủ dưới nền nhà bị rắn cạp nia cắn

Ngày 2-3, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết các bác sĩ vừa cứu sống ngoạn mục một bệnh nhi 7 tuổi (trú tại A Lưới, TP Huế) bị rắn cạp nia, còn gọi là rắn mai, cắn khi đang ngủ dưới nền nhà.

Bé gái 7 tuổi bị rắn cắn nay sức khoẻ đã tốt dần lên.

Theo bệnh sử, khoảng 5 giờ sáng một ngày gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trẻ bị rắn cắn vào bàn tay phải. Gia đình đã cột garo sơ cứu rồi nhanh chóng đưa đến Trung tâm Y tế A Lưới. Tại đây, bệnh nhi rơi vào tình trạng lơ mơ, suy hô hấp đe dọa tính mạng, buộc phải đặt nội khí quản để kiểm soát đường thở trước khi chuyển viện an toàn xuống Huế.

Khi nhập viện lúc 10 giờ cùng ngày, trẻ trong tình trạng nguy kịch như liệt tứ chi hoàn toàn, đồng tử giãn 5 mm hai bên và không còn phản xạ ánh sáng. Dựa vào biểu hiện lâm sàng điển hình của nhiễm độc thần kinh cực mạnh cùng mô tả đặc điểm con rắn từ gia đình, các bác sĩ xác định đây là trường hợp ngộ độc nọc rắn cạp nia. Phác đồ hồi sức tích cực được triển khai song song với việc khẩn trương tìm nguồn huyết thanh kháng nọc đặc hiệu.

Trong cuộc chạy đua với "24 giờ vàng" – thời điểm huyết thanh phát huy hiệu quả tối ưu – Ban Giám đốc Trung tâm Nhi và Khoa Dược thuộc Bệnh viện Trung ương Huế đã lập tức phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 1 để hỗ trợ 5 lọ huyết thanh kháng nọc rắn. Số thuốc quý được vận chuyển gấp trong đêm, với sự hỗ trợ tình nguyện của một hành khách trên chuyến bay của Vietnam Airlines, giúp thuốc đến tay ê-kíp điều trị kịp thời.

Nhờ can thiệp đúng thời điểm, sau 2 ngày truyền huyết thanh và hồi sức tích cực, bệnh nhi bắt đầu cử động được các đầu ngón tay, ngón chân. Sau 10 ngày điều trị, trẻ tỉnh táo hoàn toàn, phục hồi cơ lực, không để lại di chứng thần kinh – một kết quả được đánh giá là rất khả quan đối với loại nọc độc có thể gây liệt cơ hô hấp và tử vong nhanh chóng như rắn cạp nia.



