Khám xét kho hàng, phát hiện "bí mật động trời" của tài xế Nguyễn Văn Yên

Lượng lớn pháo nổ công an thu giữ

Ngày 5/1, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Yên (SN 1983; trú tại: xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) có hoạt động mua bán pháo nổ với số lượng rất lớn.

Đến khoảng 19h ngày 04/01, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố bắt quả tang Nguyễn Văn Yên có hành vi buôn bán pháo nổ tại thôn Tảo Dương, xã Dân Hoà, TP Hà Nội. Tang vật thu giữ là 01 thùng pháo nổ.

Đấu tranh tại chỗ, Yên khai bán pháo nổ cho Nguyễn Thị Loan (SN 1982; trú tại xã Ứng Thiên, TP Hà Nội). Khám xét nơi ở của Loan, cơ quan Công an thu giữ 19 thùng pháo có khối lượng 250 kg.

Tiếp tục khám xét kho hàng của Nguyễn Văn Yên tại thôn Hậu Xá, xã Vân Đình, TP Hà Nội, cơ quan Công an thu giữ khoảng 6,3 tấn pháo nổ các loại.

Tại cơ quan Công an, Yên làm lái xe đường dài khai nhận đã mua pháo từ Trung Quốc từ tháng 3 năm 2025 với giá 200.000 đồng/1hộp về cất giấu đến cuối năm bán với giá 800.000 đồng đến 900.000 đồng/hộp.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.