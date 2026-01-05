Khám xét khẩn cấp nơi ở thu 6 đơn hàng, bắt Nguyễn Tiến Thành và bạn gái

Công an TP.Hà Nội ngày 5/1/2026 cho biết, Công an phường Nghĩa Đô vừa bắt giữ Nguyễn Tiến Thành (SN 1993; trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) và bạn gái cùng tang vật là hơn 1 kg cần sa được giao qua dịch vụ xe ôm.

Trước đó vào lúc 14h00 ngày 29/12/2025, khi một tài xế xe ôm công nghệ đến trụ sở Công an phường Nghĩa Đô trình báo về một đơn hàng có dấu hiệu khả nghi. Tiến hành kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện bên trong gói hàng chứa nhiều túi thảo mộc khô, nghi là cần sa.

Ngay lập tức, Công an phường đã triển khai các biện pháp xác minh và làm rõ chủ nhân của số hàng trên là Nguyễn Tiến Thành.

Đối tượng Nguyễn Tiến Thành và Phạm Thu Minh - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, cơ quan Công an thu giữ thêm 06 đơn hàng đang chờ giao và 05 túi thảo mộc khô. Tổng số tang vật bị tịch thu là hơn 01 kg cần sa cùng một chiếc cân điện tử vẫn còn dính chất ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, Thành thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận đồng phạm giúp sức chính là bạn gái mình, Phạm Thu Minh (SN 1991; trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hiện Công an phường Nghĩa Đô đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.