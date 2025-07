Khách yêu cầu chuyển khoản 100 triệu đồng lần 2 vì lần 1 "sai cú pháp", giao dịch viên thấy bất thường liền dùng nghiệp vụ ngăn giao dịch hoàn tất

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và Phòng giao dịch Đống Đa – Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa kịp thời phát hiện và phối hợp ngăn chặn thành công vụ việc một khách hàng bị đối tượng lừa đảo chuyển hàng trăm triệu đồng để mua hàng khuyến mãi.

Theo đó sáng 15/7, tại Phòng Giao dịch Đống Đa – Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank), trong quá trình tiếp nhận yêu cầu chuyển tiền từ một khách hàng, giao dịch viên của Bac A Bank phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường và nghi ngờ khách hàng đang bị lừa đảo. Ngay sau đó, nhân viên và các cán bộ phòng giao dịch đã chủ động cảnh báo, giải thích và thuyết phục khách hàng dừng thực hiện thao tác. Tuy nhiên, người này vẫn kiên quyết yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản của đối tượng nghi vấn.

Trước tình huống cấp bách, giao dịch viên tên Thùy Dung một mặt liên hệ với Công an phường Hải Châu, mặt khác phối hợp với các đồng nghiệp sử dụng “nghiệp vụ” để kéo dài thời gian giao dịch, mục đích là để chờ lực lượng chức năng đến hỗ trợ. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của Công an phường và sự tư vấn kiên trì, thấu tình đạt lý của đội ngũ ngân hàng, khách hàng cuối cùng đã nhận thức được thủ đoạn lừa đảo và đồng ý hủy bỏ giao dịch chuyển tiền.

Đại úy Đặng Minh Tuấn, cán bộ Công an phường Hải Châu – người trực tiếp đến Ngân hàng cho biết, thủ đoạn của đối tượng lừa đảo không mới. Qua thông tin trên mạng xã hội, nạn nhân đã chuyển khoản 100 triệu để mua hàng khuyến mãi kèm ưu đãi lớn. Tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo thông báo “sai cú pháp” và yêu cầu tiếp tục chuyển khoản thêm 100 triệu để lấy lại tiền và nhận thêm ưu đãi. Khi nạn nhân đến Ngân hàng làm thủ tục chuyển 100 triệu lần 2 thì được nhân viên ngân hàng và Công an phường phát hiện, ngăn chặn.

Qua vụ việc kể trên, Thượng tá Trịnh Trường Nhơn, Trưởng Công an phường Hải Châu cho rằng, nếu không có sự cảnh giác cao độ của nhân viên Ngân hàng và sự can thiệp kịp thời của lực lượng chức năng thì rất có thể nạn nhân đã bị các đối tượng lừa không chỉ 02 lần mà còn nhiều lần khác nữa. “Nhờ sự cảnh giác và phối hợp nhịp nhàng giữa cán bộ ngân hàng và lực lượng Công an, vụ việc đã được ngăn chặn trước khi giao dịch hoàn tất”, Thượng tá Trinh Trường Nhơn nói.

Vụ việc một lần nữa cho thấy hiệu quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức tín dụng và lực lượng công an địa phương trong công tác phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, lừa chuyển tiền tinh vi. Đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự nhanh nhạy và chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ ngân hàng trong việc bảo vệ tài sản của khách hàng trước nguy cơ bị xâm hại.