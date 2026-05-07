Khách Việt tò mò cảnh người dân vào Lăng Bác tập thể dục, nghe câu trả lời liền rưng rưng tự hào

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thường được người dân gọi thân thuộc là Lăng Bác hay Lăng Bác Hồ, nằm tại trung tâm Quảng trường Ba Đình - nơi gắn với nhiều dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc. Không chỉ là một công trình mang ý nghĩa chính trị, lịch sử đặc biệt, nơi đây còn là điểm đến thiêng liêng trong lòng nhiều thế hệ người Việt.

Cũng bởi vậy, trong suy nghĩ của không ít người, Lăng Bác luôn gắn với hình ảnh trang nghiêm, uy nghiêm và có phần “xa cách”. Tuy nhiên, mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ góc nhìn hoàn toàn khác về không gian quanh khu vực này.

Theo đó, một du khách bày tỏ sự bất ngờ khi tận mắt chứng kiến cảnh người dân Hà Nội đi qua cổng an ninh để vào khu vực Lăng Bác tập thể dục từ sáng sớm. Người này viết: “Ôi dân mình vui thế. Hàng ngày mọi người đi qua cổng an ninh vào đây tập thể dục buổi sáng ạ?”.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng cho biết đây là hình ảnh rất quen thuộc với người Hà Nội, đặc biệt là những ai sinh sống quanh khu vực Ba Đình. Một tài khoản chia sẻ: “Ngày nào mọi người cũng vào tập thể dục, đi dạo, hóng mát thôi. Cứ chào Bác rồi đi tập như bình thường, vì Bác mình mà”.

Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi được giải thích, chủ bài đăng cho biết bản thân cảm thấy xúc động vì trải nghiệm lần đầu tiên này. “Hơn 30 năm nay mình chỉ biết nơi này qua sách báo và truyền hình nên luôn nghĩ đó là một không gian rất lớn lao, nghiêm trang. Đến khi trực tiếp ghé thăm mới cảm nhận được sự gần gũi, bình dị hơn rất nhiều so với tưởng tượng”, tài khoản này viết.

Nhiều người Hà Nội cũng để lại bình luận kể về những ký ức gắn với khu vực Lăng Bác. Có người cho biết từ nhỏ đã thường xuyên theo ông bà, bố mẹ ra đây tập thể dục, đi dạo hay xem lễ thượng cờ, hạ cờ. Một số khác nhớ lại thời chưa có hàng rào và cổng kiểm soát an ninh như hiện nay, trẻ em quanh khu vực vẫn thường đạp xe, chạy chơi dưới những hàng cây xanh mát trước Quảng trường Ba Đình.

Một cư dân mạng chia sẻ: “Mình rất thích không khí buổi sáng ở Lăng Bác. Cảm giác yên bình, sạch sẽ, mọi người cùng nghe Quốc ca và hướng mắt về lá cờ Tổ quốc khiến mình thấy yêu Hà Nội và yêu Việt Nam hơn”.

Người khác kể lại kỷ niệm tuổi học trò: “Hồi cấp 3 mình thường cố tình đi đường vòng để được chạy xe qua đây. Sáng sớm đẹp lắm”.

Không chỉ người Hà Nội, nhiều du khách từ các tỉnh thành khác cũng bày tỏ ấn tượng trước không khí đặc biệt quanh khu vực này. Một du khách đến từ miền Nam chia sẻ trải nghiệm khi lần đầu ra thăm Lăng Bác: “Sáng sớm mọi người đi bộ rất đông, xem lễ thượng cờ xong thì các chú bộ đội hướng dẫn mọi người xếp hàng vào viếng Bác. Không khí vừa trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi”.

Qua những chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người nhận ra rằng Quảng trường Ba Đình và khu vực quanh Lăng Bác không chỉ mang vẻ uy nghiêm của một công trình lịch sử đặc biệt, mà còn hiện diện như một phần đời sống thường nhật của người dân Thủ đô - nơi lưu giữ nhiều ký ức, cảm xúc và sự gắn bó qua nhiều thế hệ.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng ngay tại vị trí lễ đài cũ ở Quảng trường Ba Đình - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Công trình có kiến trúc vuông vức, vững chãi, cao 21,6m, rộng 41,2m, gồm ba lớp với phần mái mang phong cách chồng diêm truyền thống. Phía trước Lăng là Quảng trường Ba Đình lịch sử cùng hàng cây xanh bao quanh, tạo nên không gian thoáng đãng, trang nghiêm nhưng gần gũi.

Hiện nay, Lăng Bác mở cửa đón khách vào các buổi sáng từ thứ Ba đến Chủ nhật. Thứ Hai và thứ Sáu là thời gian bảo trì định kỳ. Du khách khi vào khu vực Lăng cần mặc trang phục lịch sự, giữ thái độ nghiêm túc, không gây ồn ào và tuân thủ các quy định chung để thể hiện sự tôn kính đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.