Quán bar T.H nổi tiếng Hà Nội gây tranh cãi vì thái độ phục vụ: Mặc đồ bình dân bị soi, chỉ niềm nở với khách Tây?

Mới đây, một tài khoản trên nền tảng Threads đã đăng tải bài viết bày tỏ sự bức xúc sau khi trải nghiệm tại quán bar T.H. Trong bài đăng, người này thẳng thắn chỉ ra sự phân biệt đối xử của quán. Chủ tài khoản bức xúc khi đem so sánh với các quán bar quốc tế luôn hiếu khách, trái ngược hoàn toàn với việc cơ sở này chỉ niềm nở đón khách Tây nhưng lại lạnh nhạt với người Việt. Đỉnh điểm là vị khách đã phải bỏ dở ly đồ uống và rời sang quán khácvì không chịu nổi không khí ngột ngạt của quán.

Một tài khoản đăng tải bài viết bày tỏ sự bức xúc sau khi trải nghiệm tại quán bar T.H. Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, kéo theo hàng loạt bình luận đồng tình từ những người cho biết từng có trải nghiệm tương tự. Một ý kiến nhận xét: “ Mình đi cùng bạn người Pháp, nhân viên chủ yếu trò chuyện với bạn mình, còn khi mình hỏi thì trả lời qua loa”.

Vấn đề trang phục của thực khách cũng là một chi tiết được cộng đồng mạng đem ra bàn luận. Một số bình luận cho rằng quán có sự phân biệt dựa trên vẻ ngoài, cụ thể là việc từng từ chối nhận khách mặc đồ jeans với lý do hết bàn nhưng ngay sau đó lại đón nhóm khách có trang phục cầu kỳ hơn. Chính người viết bài cũng chia sẻ thêm việc từng nhận thấy thái độ không mấy vui vẻ của nhân viên khi bản thân diện đồ đơn giản và mang dép crocs tới quán.

Một số bình luận đồng tình từ những người cho biết từng có trải nghiệm tệ tại quán T.H. Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, một số bình luận tiếp tục chỉ ra những điểm chưa đồng đều trong khâu phục vụ. Theo đó, có phản ánh cho biết khách ngoại quốc được ưu tiên xếp bàn trước dù đến sau. Việc nhắc nhở không sử dụng đèn flash khi chụp ảnh cũng bị cho là chỉ áp dụng nghiêm ngặt với khách Việt. Thêm vào đó, một tài khoản tự nhận là khách quen chia sẻ rằng khi họ có việc đột xuất phải rời đi lúc chưa kịp gọi đồ, nhân viên đã dọn dẹp và có hành động đóng cửa khá mạnh tay, khiến vị khách này không hài lòng và quyết định ngừng ủng hộ quán.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít cư dân mạng và những khách quen của T.H đã lên tiếng giải thích và bênh vực quán. Nhiều ý kiến nhận định T.H vốn là một mô hình quán bar đặc thù mang concept bảo tàng hóa thạch, hướng tới không gian tĩnh lặng và riêng tư. Do đó, quán thường có những quy định khắt khe về việc nhận khách hoặc chụp ảnh có đèn flash để đảm bảo trải nghiệm chung. Việc nhân viên từ chối khéo khách hàng đôi khi xuất phát từ việc quán đã kín bàn hoặc khách chưa đặt trước, chứ không hẳn do phân biệt trang phục.

Nhiều người cũng cho rằng việc quán thường xuyên rơi vào tình trạng đông khách, đặc biệt vào cuối tuần, có thể khiến trải nghiệm của một số thực khách chưa được trọn vẹn. Không loại trừ khả năng đã xảy ra những hiểu lầm hoặc thiếu sót trong quá trình phục vụ, dẫn tới cảm giác không thoải mái cho khách hàng.

Bên cạnh đó, trên các nền tảng đánh giá trực tuyến, cơ sở này vẫn sở hữu lượng lớn phản hồi tích cực. Rất nhiều thực khách từng dành lời khen cho chất lượng đồ uống mang tính đặc trưng của quán, đồng thời đánh giá cao sự chuyên nghiệp và nhiệt tình tư vấn của đội ngũ pha chế khi khách hàng ngồi trực tiếp tại quầy.

Hiện tại, phía quán bar vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về những phản ánh đang lan truyền trên mạng xã hội.