Khách Việt kể chuyện du lịch 1 nước ngay cạnh Việt Nam, nhận xét: Dùng được tiền Việt, có cả Xanh SM

Hiện nay, xu hướng du lịch nước ngoài đang ngày càng được các du khách Việt yêu thích và lựa chọn. Bên cạnh những quốc gia xa xôi, nằm ở châu lục khác, những quốc gia gần, thậm chí nằm ngay sát Việt Nam cũng trở nên hấp dẫn bởi những nét riêng biệt. Trong đó, Lào là một ví dụ điển hình.

Với nhiều du khách Việt, chuyến đi sang “xứ Triệu Voi” – Lào – không chỉ đơn thuần là một hành trình khám phá nước láng giềng, mà còn đem đến cảm giác thân thuộc. Cảnh quan, đời sống, ẩm thực nơi đây đều có nét gần gũi với Việt Nam. Một du khách có tài khoản Ori Manchi đã phải cảm thán sau chuyến du lịch Lào: "Rất Việt Nam nhưng lại là Lào. Đi Lào ngay thôi mọi người ơi!"

Du khách tâm đắc với chuyến du lịch Lào, "ở Lào nhưng lại rất Việt Nam" (Ảnh Ori Manchi)

Ngoài ra quãng đường di chuyển ngắn, thuận tiện, đa dạng lựa chọn, thời gian nhanh chóng và chi phí rẻ cũng là yếu tố khiến xu hướng du lịch Lào ngày càng được yêu thích với các du khách Việt.

Cảnh quan quen thuộc, đời sống giản dị như ở quê nhà

Lào và Việt Nam cùng nằm trên dải đất Đông Dương, chia sẻ đường biên giới dài hơn 2.000 km. Chính vì thế, cảnh quan tự nhiên, khí hậu và cả nhịp sống của người dân có rất nhiều điểm tương đồng. Từ những cánh đồng lúa xanh ngát, những dãy núi đá vôi trùng điệp, dòng Mekong hiền hòa gợi nhớ đến những khung cảnh quen thuộc dọc sông Lam hay sông Mã; hay cho đến những ngôi nhà trong đô thị, những khu chợ dân sinh hay nhiều tiện ích, dịch vụ công cộng khác.

Đời sống của người dân Lào cũng giản dị và yên bình như nhiều vùng quê Việt. Người Lào nổi tiếng hiền hòa, chậm rãi, luôn nở nụ cười khi gặp gỡ. Trong đời sống văn hóa, Phật giáo đóng vai trò trung tâm, vì vậy những ngôi chùa với mái cong vàng óng, tượng Phật uy nghi hiện diện khắp nơi, tạo nên một bầu không khí linh thiêng và thanh bình.

Lào có nhiều nét tương đồng với Việt Nam, gợi cho du khách cảm giác thân thuộc (Ảnh Báo Nhân Dân)

Với khách Việt, việc ghé thăm chùa chiền, tham dự nghi lễ khất thực buổi sáng ở Luang Prabang hay chiêm bái tháp Pha That Luang ở Viêng Chăn mang lại cảm giác vừa quen thuộc, vừa mới lạ.

Những điểm đến nổi bật ở Lào như thủ đô Viêng Chăn, thành phố di sản Luang Prabang, vùng du lịch mạo hiểm Vang Vieng hay tỉnh Champasak với di tích Wat Phou đều thu hút đông đảo khách Việt. Tại đây, ngoài cảnh quan, điều khiến nhiều người thích thú chính là nhịp sống chậm rãi và không gian yên bình – điều mà họ thường tìm kiếm khi muốn tạm rời xa sự ồn ã nơi phố thị.

Những điểm đến này vừa mang đến sự mới lạ, vừa khiến khách Việt cảm nhận sự gần gũi, như đang chu du ở một vùng đất quen mà vẫn đầy hấp dẫn.

Những điểm đến tâm linh, văn hóa hay những trải nghiệm mạo hiểm là điểm thu hút du khách tại Lào (Ảnh ST)

Để hành trình đến nước bạn thêm trọn vẹn

Một trong những điểm thuận lợi lớn nhất cho khách Việt khi đến Lào chính là thủ tục nhập cảnh đơn giản. Theo quy định, công dân Việt Nam được miễn thị thực nếu lưu trú dưới 30 ngày, chỉ cần hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng.

Từ Việt Nam, có thể lựa chọn đi bằng đường bộ qua các cửa khẩu quốc tế như Cầu Treo (Hà Tĩnh), Lao Bảo (Quảng Trị), Cha Lo (Quảng Bình) hoặc di chuyển bằng máy bay từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đến Viêng Chăn và Luang Prabang. Xe khách đường dài từ các tỉnh thành lớn của Việt Nam đến Lào cũng được nhiều người lựa chọn vì chi phí rẻ và khá thuận tiện.

Khi đã đặt chân đến Lào, việc đi lại không quá khó khăn. Tuk-tuk là phương tiện phổ biến ở các thành phố, bên cạnh đó du khách có thể thuê xe máy để chủ động di chuyển. Đặc biệt, trong những năm gần đây, các ứng dụng gọi xe công nghệ quen thuộc với người Việt như Grab, Xanh SM đã xuất hiện tại Viêng Chăn, tạo thêm sự thuận tiện và cảm giác quen thuộc cho du khách.

Du khách có thể di chuyển bằng Xanh SM ngay ở Lào (Ảnh DSPL)

Về tài chính, ngoài đồng kip Lào (LAK) là tiền tệ chính thức, nhiều khu vực giáp biên và chợ địa phương vẫn chấp nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam. Điều này khiến không ít khách bất ngờ, cảm thấy thoải mái, bởi họ không phải lo lắng quá nhiều về việc đổi ngoại tệ trước chuyến đi. Một số ngân hàng Việt Nam như BIDV, VietinBank cũng đã mở chi nhánh tại Lào, hỗ trợ phần nào trong việc giao dịch tài chính của du khách.

Ẩm thực Lào cũng để lại ấn tượng mạnh với khách Việt nhờ sự tương đồng trong nguyên liệu và cách chế biến. Xôi nếp – món ăn truyền thống của Lào – khiến nhiều người liên tưởng đến xôi nếp vùng Tây Bắc. Các món gà nướng, cá sông Mekong nướng hay lạp – salad thịt trộn thảo mộc – đều hợp khẩu vị người Việt. Giá cả lại ở mức phải chăng, một bữa ăn tại quán bình dân chỉ khoảng 40.000–80.000 đồng. Bên cạnh đó, cà phê Lào đậm vị và bia Lào được xem là những “đặc sản” không thể bỏ lỡ.

Ngoài đồng kip, du khách có thể trực tiếp sử dụng tiền Việt ở Lào (Ảnh Cat Tour)

Kinh nghiệm từ các hãng lữ hành cho thấy, khi đến Lào, du khách nên chuẩn bị sẵn thuốc men cơ bản, pin sạc dự phòng và trang phục phù hợp. Đặc biệt, khi vào chùa, cần ăn mặc lịch sự, giữ trật tự để thể hiện sự tôn trọng. Một vài câu chào hỏi cơ bản bằng tiếng Lào như “Sabaidee” (xin chào) hay “Khob chai” (cảm ơn) cũng sẽ giúp du khách ghi điểm và tạo thiện cảm với người dân bản địa.

Chính sự giao thoa giữa quen thuộc và mới mẻ đã khiến nhiều khách Việt sau khi đến Lào đều có chung cảm nhận: Chuyến đi không quá xa lạ nhưng lại đem đến nhiều trải nghiệm khác biệt. Cảnh quan, nhịp sống và ẩm thực đều gợi nhớ về quê hương, trong khi những nghi lễ Phật giáo độc đáo, hành trình xuôi thuyền trên sông Mekong hay lễ hội té nước Bun Pi May lại mang đến trải nghiệm mới lạ.

Với tất cả những yếu tố trên, Lào đang trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách Việt trong hành trình khám phá Đông Nam Á. Đây là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn tìm một chuyến đi gần, tiết kiệm nhưng vẫn đong đầy trải nghiệm đáng nhớ.