Khách nước ngoài xếp hàng dài chờ mua bánh mì Phượng ở Hội An sau 3 tháng bị đình chỉ

Vào khoảng giữa tháng 9/2023 vừa qua, bánh mì Phượng - tiệm bánh mì nổi tiếng tại Hội An đã bị định chỉ hoạt động vì khiến hơn 300 người ngộ độc thực phẩm. Tới thời điểm hiện tại, thời hạn bị đình chỉ đã hết, tiệm cũng bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại.

Theo ghi nhận, chiều tối ngày 7/1, rất đông du khách đã đến xếp hàng chờ mua bánh mì Phượng (địa chỉ 2B Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An). Đây là ngày thứ 5 tiệm bánh mì Phượng quay trở lại hoạt động sau 3 tháng bị đình chỉ sau vụ ngộ độc thực phẩm.

Theo quan sát, trong những ngày đầu được hoạt động lại, các nhân viên của tiệm bánh mì có thâm niên 35 năm ở Hội An này đặc biệt chú trọng đến khâu vệ sinh an toàn thực phẩm. Một nhân viên cho biết, sau khi xảy ra sự cố, nguồn nguyên liệu đầu vào đợt này được tiệm kiểm tra hóa đơn đầy đủ, ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trước khi đưa vào khâu chế biến. Các nguyên liệu như thịt, chả chỉ sử dụng trong ngày và được chế biến rất kỹ. Đồng thời, khu sơ chế, thực phẩm chín, sống đều riêng biệt. Tủ lưu mẫu phẩm cũng được đảm bảo an toàn, sạch sẽ.

Ngoài ra, chính quyền địa phương thời gian đầu sẽ giám sát chặt chẽ quy trình an toàn thực phẩm, các nguyên liệu, môi trường, dụng cụ chế biến của cửa hàng.

Bên cạnh đó, khâu dọn dẹp vệ sinh bàn ghế trong quán cũng được chú trọng và được các nhân viên liên tục lau chùi sau mỗi lần thực khách rời đi.

Theo ghi nhận, mặc dù lượng khách mua bánh mì Phượng trong ngày 7/1 khá đông, tuy nhiên vẫn không bằng thời điểm trước khi đóng cửa vì vụ ngộ độc. Một số người dân địa phương nhận định, nguyên nhân xuất phát từ lý do nhiều người vẫn còn e ngại sau vụ ngộ độc thực phẩm do tiệm này gây ra hồi tháng 9/2023. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khách quan như nhiều người vẫn chưa biết tiệm được mở bán trở lại, thời tiết mưa,…

Vui vẻ thưởng thức bánh mì thập cẩm với giá 35.000 đồng cùng bạn trai, chị Kerenza, du khách Anh cho biết, thông qua mạng xã hội, chị biết đến bánh mì Phượng nổi tiếng ở Hội An nên hôm nay đã đến đây để thưởng thức.

“Bánh mì rất ngon và mùi vị rất thơm, béo khiến tôi rất thích. Đồ ăn đặc sản ở Hội An rất đặc sắc và giả cả rẻ khiến tôi rất hài lòng”, chị Kerenza chia sẻ.

Hào hứng chụp ảnh check-in cùng đoàn trước khi vào ăn tại tiệm bánh mì Phượng, anh Sung-jin chia sẻ: “Nghe bạn bè bảo bánh mì Phượng rất ngon, nên lần này có dịp đến Hội An tôi đã ghé để được thưởng thức”.

Không chỉ du khách, nhiều thực khách là người dân địa phương cũng đã ghé ủng hộ khi tiệm bánh mì nổi tiếng này mở cửa trở lại và bày tỏ cảm thông trước sự cố của tiệm bánh mì Phượng.

“Khi mới nghe nhiều người ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng tôi cũng khá lo lắng và dè chừng. Tuy nhiên, bản thân tôi nghĩ đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn và khi tiệm hoạt động trở lại sẽ có những thay đổi nhằm khắc phục những hạn chế đã mắc phải, đáp ứng đúng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm hơn”, chị Lan Anh (người dân Hội An) chia sẻ và cho biết thêm sẽ tiếp tục ủng hộ tiệm bánh mì Phượng trong thời gian tới.

Trước đó, vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì Phượng xảy ra tại TP Hội An. Cơ quan chức năng vào cuộc xác định có 313 người bị ngộ độc thực phẩm (273 ca phải nhập viện) do ăn bánh mì ngày 11/9 và ngày 12/9. Ngày 21/9, chủ quán bánh mì Phượng đăng tải thư xin lỗi gửi đến khách hàng trên trang cá nhân; đồng thời thừa nhận đây là sơ sót của quán trong quy trình kiểm soát nhập nguyên liệu đầu vào, cũng như chưa đảm bảo chất lượng trước khi đưa đến tay người dùng. Ngày 3/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 96 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Bánh mì Phượng. Đồng thời, đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm thời hạn 3 tháng.