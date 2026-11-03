Khách gửi tiết kiệm 61 tỷ đồng, 5 tháng sau phát hiện tiền bị chuyển đi, nhân viên ngân hàng thừa nhận: “Cấp trên bảo làm thì tôi làm theo”

Sau khi gửi tiền đền bù thu hồi đất vào ngân hàng, 2 cán bộ thôn tại Trung Quốc bất ngờ phát hiện hàng loạt giao dịch bất thường.

Khách gửi tiền phát hiện những giao dịch bất thường

Theo tờ Pháp Chế Vãn Báo của Trung Quốc, từ tháng 11 đến tháng 12/2014, 2 cán bộ họ Vương phụ trách công tác kế toán của thôn Quách Lâu, huyện Bình Dư, tỉnh Hà Nam, đã mở 2 tài khoản cá nhân tại điểm giao dịch của Ngân hàng Bưu điện Tiết kiệm Trung Quốc trên địa bàn. Sau đó, họ gửi tổng cộng 15,77 triệu NDT (hơn 61 tỷ đồng) tiền bồi thường thu hồi đất của thôn vào 2 tài khoản này. Ngân hàng Ngân hàng Bưu điện Tiết kiệm Trung Quốc có mạng lưới giao dịch tại các điểm bưu cục.

Theo các chủ tài khoản, Hình Văn Cử khi đó là Trưởng Bưu cục Bưu điện thị trấn Quách Lâu, biết rõ số tiền trong sổ tiết kiệm của họ là khoản bồi thường thu hồi đất của thôn Quách Lâu.

"Ban đầu, số tiền này được gửi tại Hợp tác xã tín dụng nông thôn. Hình Văn Cử đã vận động chúng tôi chuyển tiền sang Ngân hàng Bưu điện để giúp ông ấy hoàn thành chỉ tiêu huy động tiền gửi", một trong hai cán bộ thôn cho biết.

Xét thấy Hình Văn Cử có quan hệ khá tốt với thôn Quách Lâu, 2 cán bộ thôn đã đồng ý. Cả hai cho biết, vào thời điểm đó, với lý do "tạo thuận tiện cho người dân rút tiền", họ đã giao sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng cho Hình Văn Cử, đồng thời cung cấp cả mật khẩu.

"Đôi khi cần rút tiền nhưng bản thân tôi bận không thể đi được, tôi sẽ đưa thẻ cho Hình Văn Cử nhờ ông ấy rút hộ. Sau khi rút tiền xong, ông ấy sẽ trả lại thẻ và sổ tiết kiệm cho tôi", một trong hai cán bộ thôn làm chứng nói.

Ngày 23/4/2015, trong lúc kiểm tra, sắp xếp lại sổ sách, một cán bộ thôn bất ngờ phát hiện hai giao dịch bất thường trong lịch sử tài khoản tiền gửi khoản bồi thường thu hồi đất.

"Ngày 25/12/2014 và ngày 7/1/2015, có 2 giao dịch chuyển tiền với số tiền 7 triệu NDT. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên đi hỏi bí thư chi bộ thôn."

Ảnh minh họa: Internet

Khi bị bí thư thôn trực tiếp chất vấn, Hình Văn Cử thừa nhận đã tự ý sử dụng số tiền này cho mục đích cá nhân. Sau đó, ông ta chuyển trả lại hơn 10.000 NDT tiền lãi thu được vào tài khoản của cán bộ này.

Trong khi đó, lịch sử giao dịch thẻ ngân hàng của cán bộ thôn còn lại cũng xuất hiện những khoản chi bất thường. Cụ thể, ngày 25/12/2014 và ngày 30/12/2014, tài khoản lần lượt ghi nhận các khoản tiền bị rút/chuyển đi là 7,5 triệu NDT và 1,27 triệu NDT.

Phán quyết cuối cùng của tòa án

Ngày 26/4/2015, Hình Văn Cử bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Dư, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự.

Theo kết quả điều tra và xét xử của tòa án, ngày 25/12/2014, lợi dụng chức vụ, Hình Văn Cử đã tự ý chuyển 14,5 triệu NDT tiền gửi của 2 khách hàng là 2 cán bộ thôn vào tài khoản của vợ là bà Từ. Trong số tiền này, ông ta sử dụng toàn bộ 14,5 triệu NDT để mua sản phẩm tài chính có tên "Tài Phú Nhật Nhật Thăng”.

Ngày 30/12/2014, Hình Văn Cử tiếp tục chuyển 1,27 triệu NDT từ tài khoản của 1 cán bộ thôn sang tài khoản của vợ. Trong đó, ông ta sử dụng 1 triệu NDT để mua sản phẩm tài chính "Tài Phú Nhật Nhật Thăng". Tổng lợi nhuận thu được từ 2 lần mua sản phẩm tài chính là 14.962,99 NDT.

Nhân viên giao dịch họ Sử tại Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện thị trấn Quách Lâu làm chứng rằng, người này đã thực hiện giao dịch chuyển 7 triệu NDT từ tài khoản của cán bộ thôn họ Vương sang tài khoản của bà Từ, vợ Hình Văn Cử.

Chứng từ ngân hàng do nhân viên họ Sử điền hộ. Theo lời khai, cán bộ thôn có lẽ không có mặt tại quầy giao dịch. Nếu có mặt, chính người này phải là người ký tên trên chứng từ. Sổ tiết kiệm và giấy tờ tùy thân của vị cán bộ này đều do Hình Văn Cử cung cấp, còn mật khẩu tài khoản tiền gửi do chính Hình Văn Cử trực tiếp nhập.

Nhân viên họ Sử cũng khai rằng đã yêu cầu Hình Văn Cử tự viết thông tin khi điền phiếu chuyển tiền nhưng ông ta không đồng ý, mà yêu cầu nhân viên Sử tự điền và ký tên thay chủ tài khoản. Nhân viên này biết rõ việc làm đó không phù hợp với quy định nghiệp vụ ngân hàng. Tuy nhiên, vì Hình Văn Cử là cấp trên trực tiếp, còn bản thân mới vào làm việc chưa lâu, nên đã làm theo yêu cầu.

Để biện minh cho hành vi của mình, Hình Văn Cử cho rằng ông ta làm vậy là "để hoàn thành nhiệm vụ giảm số dư tiền gửi cuối năm do cấp trên thống nhất giao xuống", "chỉ muốn cải thiện kết quả kinh doanh của đơn vị" và "không hiểu rõ định nghĩa pháp lý về tội tham ô công quỹ".

Tuy nhiên, theo văn bản giải trình do đơn vị nơi Hình Văn cử làm việc cung cấp, cho biết: "Đơn vị chúng tôi không yêu cầu các bưu cục trực thuộc giảm số dư tiền gửi vào cuối năm để chuyển sang các sản phẩm tài chính; không ban hành văn bản hay tổ chức cuộc họp nào để triển khai việc này. Hành vi của một số cá nhân hoàn toàn là hành động tự phát của họ."

Sau quá trình xét xử, ngày 4/12/2015, Tòa án nhân dân huyện Bình Dư, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, tuyên phạt Hình Văn Cử 5 năm 6 tháng tù về tội Tham ô công quỹ. Hình Văn Cử sau đó bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật Trung Quốc.

(Theo Sohu)