Tất cả người dân có ô tô, xe máy trên cả nước chú ý quy định mới nhất áp dụng từ 26/10

Dưới đây là mức giá tối đa dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng theo quy định mới.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1838 ngày 26/10/2026 về giá tối đa dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, quy định mức giá tối đa áp dụng đối với các dịch vụ kiểm định thuộc phạm vi điều chỉnh.

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Theo Quyết định, biểu giá tối đa được ban hành kèm theo áp dụng đối với dịch vụ cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho xe được miễn kiểm định lần đầu; cấp lại giấy chứng nhận, tem kiểm định; kiểm định các loại ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc và xe máy chuyên dùng. Các mức giá quy định chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Ảnh được tạo bởi AI.

Đối với ô tô chở người đến 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe, mức giá tối đa là 281.800 đồng/xe đối với phương tiện không sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường; mức giá đối với phương tiện sử dụng các nguồn năng lượng này là 272.700 đồng/xe.

Với ô tô chở người từ 9 đến 23 chỗ, mức giá tối đa tương ứng là 336.400 đồng/xe và 327.300 đồng/xe. Đối với ô tô chở người từ 24 đến 39 chỗ, mức giá tối đa là 363.600 đồng/xe đối với phương tiện thông thường và 354.500 đồng/xe đối với phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

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Đối với xe tải, xe tải chuyên dùng, xe chuyên dùng, xe đầu kéo và xe kéo rơ moóc, mức giá được phân theo số trục, khối lượng toàn bộ theo thiết kế và loại năng lượng sử dụng. Cụ thể, mức giá tối đa đối với nhóm xe có từ 5 trục trở lên là 518.200 đồng/xe đối với phương tiện thông thường và 490.900 đồng/xe đối với phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường. Với nhóm xe có 4 trục, mức giá tương ứng là 472.700 đồng/xe và 445.500 đồng/xe; nhóm xe có 3 trục có mức giá lần lượt là 400.000 đồng/xe và 390.900 đồng/xe.

Đối với rơ moóc và sơ mi rơ moó, mức giá tối đa là 290.900 đồng/xe đối với loại có từ 3 trục trở lên; 272.700 đồng/xe đối với loại có 2 trục.

Ảnh được tạo bởi AI.

Quyết định cũng quy định mức giá đối với các loại xe chở người, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các phương tiện kiểm định ngoài dây chuyền kiểm định, trong đó có xe quá khổ giới hạn, quá tải trọng và rơ moóc, sơ mi rơ moóc quá khổ giới hạn, quá tải trọng.

Việc ban hành biểu giá tối đa được thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật về giá và phương án giá dịch vụ kiểm định do Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định, trình Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Theo Quyết định, Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thực hiện việc thu giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu đúng quy định. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định theo quy định của pháp luật.

Quyết định số có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2026.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình