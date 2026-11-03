Tính năng quan trọng nhất trên Zalo, cứu tin nhắn mà người dùng nên bật ngay

Tin nhắn Zalo đã xóa hoặc mất theo điện thoại cũ gần như không thể lấy lại nếu chưa từng được sao lưu. Chỉ mất vài phút cài đặt, tính năng Sao lưu và khôi phục giúp giữ lại lịch sử trò chuyện khi đổi máy, cài lại ứng dụng hay không may mất điện thoại.

Với nhiều người, Zalo là nơi lưu hợp đồng, hóa đơn, ảnh gia đình và cả những trao đổi công việc quan trọng. Thế nhưng phần lớn chỉ tìm đến mục sao lưu khi đã đổi điện thoại, cài lại ứng dụng hoặc lỡ tay xóa cuộc trò chuyện. Lúc đó, nếu chưa có bản sao lưu nào, khả năng lấy lại dữ liệu là rất thấp.

Zalo khôi phục tin nhắn dựa trên bản sao lưu gần nhất của tài khoản. Điều này có nghĩa tin nhắn phát sinh sau lần sao lưu cuối, hoặc tin nhắn trên tài khoản chưa từng sao lưu, sẽ không thể phục hồi khi đổi thiết bị. Bật sao lưu tự động là cách đơn giản nhất để bản sao lưu luôn được cập nhật mà không phải nhớ thao tác thủ công.

Ảnh: Khả Văn

Cách sao lưu tin nhắn Zalo trên điện thoại

Thao tác trên Android và iPhone gần như giống nhau:

- Mở Zalo, chọn tab Cá nhân, nhấn biểu tượng Cài đặt (bánh răng).

- Chọn mục Sao lưu và khôi phục.

- Nhấn Sao lưu. Trên Android, ứng dụng sẽ đề nghị liên kết tài khoản Google Drive để sao lưu kèm hình ảnh.

- Đặt mật khẩu cho bản sao lưu, nhấn Tiếp tục và chờ hoàn tất.

- Bật Tự động sao lưu, chọn chu kỳ phù hợp và chỉ sao lưu khi có Wi-Fi để tiết kiệm dữ liệu di động.

Cách khôi phục khi đổi máy hoặc cài lại Zalo

Trên thiết bị mới, người dùng đăng nhập đúng tài khoản Zalo, vào Cá nhân, chọn Cài đặt, chọn Sao lưu và khôi phục, nhấn biểu tượng ba chấm (Xem thêm) rồi chọn Khôi phục. Nếu bản sao lưu được đặt mật khẩu, bắt buộc phải nhập đúng mật khẩu đó. Sau khi khôi phục xong, ứng dụng có thể yêu cầu khởi động lại để hiển thị đầy đủ tin nhắn.

Trường hợp mất điện thoại, tin nhắn vẫn có thể được khôi phục trên máy mới nếu trước đó đã bật sao lưu lên đám mây và người dùng đăng nhập lại cùng tài khoản Zalo, cùng tài khoản Google Drive đã liên kết.

Ảnh: Khả Văn

Zalo PC: chuyển tin nhắn từ máy tính về điện thoại

Từ tháng 7/2026, Zalo PC được bổ sung công cụ sao lưu tin nhắn văn bản, cho phép chuyển các tin nhắn còn lưu trên máy tính về điện thoại. Tính năng này hữu ích khi điện thoại bị mất dữ liệu nhưng máy tính vẫn còn lịch sử trò chuyện.

Cách thực hiện gồm 4 bước: mở Zalo PC; vào Cài đặt, chọn Dữ liệu, chọn Đồng bộ và sao lưu; chọn Sao lưu tin nhắn rồi nhấn Bắt đầu sao lưu; mở Zalo trên điện thoại và làm theo hướng dẫn để nhận tin nhắn. Trong lúc sao lưu, nên giữ kết nối Internet ổn định và không đóng Zalo PC đột ngột.

Tính năng được triển khai theo từng nhóm tài khoản, nên một số người dùng có thể chưa thấy tùy chọn này dù đã cập nhật ứng dụng. Thời điểm phát hành cho toàn bộ người dùng: Chưa có thông tin xác nhận.

Ngoài ra, Zalo PC vẫn có tính năng Xuất dữ liệu trong mục Lưu trữ, cho phép chọn tin nhắn, hình ảnh, tập tin, video và lưu thành tệp nén .zip. Khi cần khôi phục, người dùng chọn Nhập dữ liệu và trỏ tới tệp này. Không nên đổi tên tệp hay thay đổi cấu trúc thư mục bên trong, vì Zalo có thể không nhận diện được.

Những lưu ý để bản sao lưu thực sự dùng được

Thứ nhất, ghi nhớ mật khẩu sao lưu. Mật khẩu giúp người khác không thể khôi phục tin nhắn của bạn trên thiết bị lạ, nhưng nếu chính bạn quên, việc lấy lại dữ liệu sẽ gặp khó khăn.

Thứ hai, kiểm tra dung lượng Google Drive. Khi Drive đầy, quá trình sao lưu có thể thất bại và báo lỗi 403. Gói miễn phí của Google Drive có 15GB, dùng chung với Gmail và Google Photos.

Thứ ba, không phải dữ liệu nào cũng được sao lưu như nhau. Theo tài liệu của Zalo, tin nhắn thoại, tập tin và video không thuộc nhóm dữ liệu được sao lưu theo cơ chế thông thường. Với tài liệu công việc hay video quan trọng, nên tải về máy hoặc lưu thêm lên dịch vụ đám mây khác.

Thứ tư, nên kiểm tra thời điểm của bản sao lưu gần nhất trước khi đổi máy, cài lại ứng dụng hoặc reset điện thoại, và chủ động nhấn Sao lưu thêm một lần nếu cần.

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