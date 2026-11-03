Công an rà soát, tiến hành xác minh giao dịch 100.000.000 đồng của Nguyễn Mậu Nhật Lâm ở Lâm Đồng

Sau khi tiếp nhận trình báo của người dân về việc chuyển khoản nhầm 100 triệu đồng, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời xác minh.

Ngày 31/10, sau khi phát hiện chuyển khoản nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản của người khác, anh Nguyễn Mậu Nhật Lâm đã đến Công an xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản nhận tiền cư trú tại xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long; đồng thời chủ động liên hệ, phối hợp với Công an xã An Bình để hỗ trợ giải quyết. Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa hai đơn vị, chỉ sau 2 ngày, người dân đã nhận lại đầy đủ 100 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Cán bộ Công an xã Đinh Văn Lâm Hà kịp thời hỗ trợ anh Lâm lấy lại số tiền chuyển nhầm

Sau khi nhận lại tài sản, anh Lâm đã gửi thư cảm ơn Công an xã Đinh Văn Lâm Hà và Công an xã An Bình, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình hỗ trợ.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ tên người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi chuyển khoản; lưu giữ chứng từ giao dịch để thuận tiện tra soát. Khi chuyển nhầm tiền, cần sớm liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn, đồng thời đề nghị cơ quan Công an hỗ trợ khi cần thiết.

Người nhận tiền chuyển nhầm không tự ý sử dụng số tiền, cần phối hợp xác minh, hoàn trả đúng người; cảnh giác trước yêu cầu chuyển trả vào tài khoản khác hoặc cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho người lạ.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng