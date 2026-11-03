Sơn Tùng M-TP khuấy động sự kiện ra mắt OPPO Find X10 Series, mang đến không gian trải nghiệm nhiếp ảnh đầy cảm hứng

Sự kiện ra mắt OPPO Find X10 và Find X10 Pro Max mang đến không gian kết hợp giữa công nghệ, âm nhạc và sáng tạo hình ảnh.

‏Bên cạnh những trải nghiệm nhiếp ảnh trực tiếp, sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP cùng phần chia sẻ từ các chuyên gia hình ảnh đã tạo nên những điểm nhấn đáng chú ý cho chương trình.‏

‏OPPO mang không gian phim trường sáng tạo đến sự kiện ra mắt Find X10 Series‏

‏Thay vì tổ chức theo mô hình giới thiệu sản phẩm quen thuộc, OPPO xây dựng không gian sự kiện theo concept phim trường với ba khu vực trải nghiệm riêng biệt. Mỗi khu vực được thiết kế như một bối cảnh sáng tạo, nơi khách tham dự có thể trực tiếp khám phá khả năng nhiếp ảnh của OPPO Find X10 và Find X10 Pro Max trong những điều kiện khác nhau.‏

‏Không gian trải nghiệm sự kiện được thiết kế theo concept phim trường độc đáo, với ba khu vực trải nghiệm riêng biệt

Không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu các thông số kỹ thuật, người tham gia còn có cơ hội tự tay thử nghiệm nhiều góc chụp, cách khai thác ánh sáng và bố cục hình ảnh. Qua đó, những cải tiến về camera trên Find X10 Series được thể hiện một cách trực quan, giúp khách tham dự cảm nhận rõ hơn khả năng tái hiện màu sắc, chi tiết và từng khoảnh khắc của thiết bị.‏

‏Không khí tại sự kiện càng trở nên sôi động với sự góp mặt của đông đảo khách mời, giới truyền thông, KOLs và người yêu công nghệ. Các khu vực trải nghiệm liên tục thu hút người tham gia, tạo nên không gian tương tác mở, nơi công nghệ nhiếp ảnh được tiếp cận thông qua những hoạt động thực tế thay vì chỉ qua phần trình bày trên sân khấu.‏

‏Sơn Tùng M-TP xuất hiện, khuấy động sân khấu và dành tặng fan món quà đặc biệt‏

‏Một trong những điểm nhấn thu hút sự chú ý tại sự kiện là màn xuất hiện của Sơn Tùng M-TP. Nam nghệ sĩ mang đến bầu không khí đầy năng lượng với những màn trình diễn vũ đạo ấn tượng, đồng thời có những khoảnh khắc giao lưu gần gũi cùng người hâm mộ.‏

‏Sơn Tùng MTP xuất hiện trong sự kiện với sản phẩm OPPO Find X10 Pro Max ngay tại sự kiện

‏Sự tương tác giữa Sơn Tùng M-TP và khán giả đã góp phần khuấy động bầu không khí chương trình. Đặc biệt, nam nghệ sĩ tạo nên khoảnh khắc bất ngờ khi sử dụng OPPO Find X10 Pro Max với khả năng zoom để lựa chọn một khán giả ngay tại sự kiện, mời lên sân khấu cùng tham gia thử thách nhảy. Không chỉ mang đến màn giao lưu đầy ngẫu hứng, Sơn Tùng còn lần đầu tiên thể hiện điệu nhảy "Brazilian Dance" cùng fan trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ, khiến khán giả vô cùng thích thú và hào hứng hưởng ứng. Sau khi fan hoàn thành thử thách kết hợp nhảy cùng nghệ sĩ, Sơn Tùng tiếp tục tạo bất ngờ khi dành tặng người hâm mộ một chiếc OPPO Find X10 Pro Max. Món quà đặc biệt cùng màn tương tác gần gũi đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình. Qua đó, Sơn Tùng M-TP không chỉ mang đến màu sắc giải trí cho đêm ra mắt mà còn góp phần truyền tải tinh thần sáng tạo, tính tương tác của sản phẩm, kết nối OPPO với cộng đồng người dùng trẻ yêu thích công nghệ, âm nhạc và sáng tạo nội dung trên nền tảng số.‏

‏‏Góc nhìn từ các chuyên gia hình ảnh về nhiếp ảnh trên smartphone

‏Bên cạnh những hoạt động giải trí, sự kiện còn dành không gian cho các nội dung chuyên sâu về nhiếp ảnh và sáng tạo nội dung di động. Ba khách mời gồm Photographer/Videographer Tùng Phạm, Sơn Tùng ST và Quang Anh đã cùng chia sẻ kinh nghiệm khai thác góc nhìn, ánh sáng cũng như cách ứng dụng công nghệ smartphone trong quá trình sáng tạo hình ảnh.‏

‏Thông qua những góc nhìn thực tế từ người làm nghề, khách tham dự có thêm cơ hội tìm hiểu cách một chiếc smartphone có thể trở thành công cụ hỗ trợ quá trình sáng tạo nội dung, từ ghi lại những khoảnh khắc đời thường đến thực hiện các sản phẩm hình ảnh có yêu cầu cao hơn về chất lượng và tính thẩm mỹ.‏

‏Những chia sẻ này cũng góp phần làm rõ định hướng của OPPO khi phát triển Find X10 Series: không chỉ nâng cấp phần cứng camera mà còn mở rộng khả năng sáng tạo hình ảnh, giúp người dùng chủ động hơn trong việc thể hiện góc nhìn cá nhân.‏

‏Find X10 Series đưa trải nghiệm nhiếp ảnh Hasselblad lên tầm cao mới‏

‏Tâm điểm của sự kiện vẫn là bộ đôi OPPO Find X10 và Find X10 Pro Max với những cải tiến đáng chú ý về nhiếp ảnh di động. Nổi bật là hệ thống camera có độ phân giải lên đến 200MP, được đồng phát triển cùng Hasselblad, kết hợp Thuật toán Hình ảnh Chân thực LUMO thế hệ mới.‏

‏Sự kết hợp giữa phần cứng camera và thuật toán xử lý hình ảnh hướng đến khả năng tái hiện màu sắc, ánh sáng và chi tiết một cách tự nhiên. Đây cũng là nền tảng để OPPO tiếp tục theo đuổi trải nghiệm nhiếp ảnh chân thực, giúp người dùng lưu giữ những khoảnh khắc với góc nhìn gần hơn với những gì mắt thường cảm nhận.‏

‏OPPO tiếp tục khẳng định triết lý nhiếp ảnh chân thực, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp tự nhiên trong từng khoảnh khắc.

‏Thông qua các khu vực trải nghiệm tại sự kiện, khách tham dự có thể trực tiếp khám phá cách Find X10 Series xử lý hình ảnh trong những bối cảnh khác nhau, đồng thời cảm nhận sự kết hợp giữa công nghệ camera và triết lý hình ảnh Hasselblad.‏

‏Với sự kết hợp giữa không gian trải nghiệm sáng tạo, những màn tương tác cùng Sơn Tùng M-TP và các phiên chia sẻ chuyên môn từ chuyên gia hình ảnh, sự kiện ra mắt OPPO Find X10 Series không chỉ là dịp giới thiệu thế hệ flagship mới mà còn mở ra một không gian kết nối dành cho cộng đồng yêu công nghệ, nhiếp ảnh và sáng tạo nội dung. Đặc biệt, sự kiện cũng đánh dấu màn ra mắt của OPPO Pad Mini, bổ sung thêm lựa chọn thiết bị trong hệ sinh thái OPPO, hướng đến nhu cầu làm việc, giải trí và sáng tạo linh hoạt của người dùng hiện đại.‏

‏Qua đó, OPPO tiếp tục truyền tải tinh thần của dòng Find X: không ngừng khám phá những giới hạn mới của nhiếp ảnh di động, đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống và giúp người dùng tự do lưu giữ, thể hiện những góc nhìn riêng trong từng khoảnh khắc. Song song đó, sự xuất hiện của OPPO Pad Mini cũng thể hiện nỗ lực mở rộng hệ sinh thái thiết bị thông minh của thương hiệu, mang đến trải nghiệm công nghệ liền mạch và đa dạng hơn, đồng hành cùng người dùng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống.‏