Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận, chuyển tiền như sau

Những giao dịch nhận, chuyển tiền này có thể khiến chủ tài khoản ngân hàng vướng rắc rối pháp lý, thậm chí bị xử phạt tới 200 triệu đồng.

Tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận, chuyển tiền hộ, hưởng hoa hồng đang trở thành một trong những phương thức được các đối tượng tội phạm lợi dụng để che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Đáng chú ý, người đứng tên tài khoản dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm pháp vẫn có thể bị cơ quan công an xác minh, làm rõ trách nhiệm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là đăng tin trên mạng xã hội như Facebook, Zalo để tuyển cộng tác viên, mời gọi mở tài khoản ngân hàng hoặc cho thuê tài khoản với mức thù lao hấp dẫn. Một số trường hợp được đề nghị nhận và chuyển tiền hộ để hưởng hoa hồng.

Người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền hộ, tránh bị lợi dụng vào các hoạt động phạm pháp. (Ảnh: HD)

Sau khi tiếp cận được tài khoản, các đối tượng sử dụng chúng để tiếp nhận, trung chuyển hoặc che giấu nguồn tiền có được từ các hoạt động phạm pháp. Những tài khoản này có thể trở thành mắt xích trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến hoặc rửa tiền.

Không ít người vì thiếu hiểu biết pháp luật hoặc muốn kiếm thêm thu nhập đã cung cấp thông tin tài khoản, giao quyền sử dụng tài khoản cho người khác mà không lường trước hậu quả. Khi tài khoản liên quan đến giao dịch bất hợp pháp, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng triệu tập, xác minh vai trò và trách nhiệm. Việc không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội không đồng nghĩa với việc đương nhiên được miễn trách nhiệm pháp lý.

Cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 200 triệu đồng

Về quy định pháp luật, khoản 5 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP nghiêm cấm hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán cũng như mua, bán thông tin tài khoản thanh toán.

Theo Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, hành vi mua bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua bán thông tin tài khoản thanh toán, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị xử phạt hành chính.

Cụ thể, mức phạt từ 100-150 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi liên quan từ 1 đến dưới 10 tài khoản; mức phạt từ 150-200 triệu đồng áp dụng đối với hành vi liên quan từ 10 tài khoản trở lên, theo các điều kiện quy định tại nghị định.

Trường hợp hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm, người liên quan còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả. Các tội danh có thể liên quan gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và những hành vi phạm tội khác theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Cảnh giác với lời mời nhận, chuyển tiền hộ

Trước nguy cơ tài khoản ngân hàng bị lợi dụng vào hoạt động phạm pháp, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản hoặc giao tài khoản cho người khác sử dụng trái quy định.

Người dân cũng không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập và dữ liệu bảo mật cho người khác; không giao thẻ ngân hàng hoặc phương tiện xác thực giao dịch cho người không có thẩm quyền.

Đặc biệt, cần cảnh giác với những lời mời nhận tiền, chuyển tiền hộ để hưởng hoa hồng, nhất là các lời mời trên mạng xã hội từ những tài khoản không rõ danh tính, nguồn gốc.

Khi phát hiện tài khoản có giao dịch bất thường hoặc nghi bị lợi dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật, người dân cần chủ động liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.

Cơ quan công an cũng tăng cường phối hợp với các tổ chức tín dụng trong việc trao đổi thông tin, xác minh giao dịch bất thường và truy vết dòng tiền nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau