Khách du lịch đến Quảng Nam tăng 13 lần so với năm 2021

Tỉnh Quảng Nam là địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam điểm đến du lịch xanh”. Trong năm 2022, địa phương này tổ chức hàng loạt sự kiện, hoạt động đặc sắc, thu hút du khách trong và ngoài nước. Ngành Du lịch tỉnh Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực làm mới các sản phẩm sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng dịch Covid-19, giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch xanh. Năm 2022, ngành du lịch, dịch vụ tỉnh Quảng Nam phục hồi 7% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch năm 2022 tại Quảng Nam đạt gần 4,75 triệu lượt, tăng 13 lần so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 634 ngàn lượt, tăng 36 lần so với cùng kỳ, khách nội địa ước đạt hơn 4,1 triệu lượt, tăng 12 lần so với cùng kỳ.

Hội An nỗ lực để khôi phục hình ảnh thành phố du lịch.

Những ngày cuối năm, tỉnh Quảng Nam tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện lớn mang tầm quốc tế như: Chương trình bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022, Khai mạc Năm Quốc gia Khởi nghiệp - Quảng Nam 2023, Lễ hội Mùa xuân năm 2023, Liên hoan Âm nhạc ASEAN và nhiều hoạt động, sự kiện kích cầu du lịch. Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, những nỗ lực của Chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tạo đà để du lịch tỉnh Quảng Nam tiếp tục phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng.

Khách du lịch trong và ngoài nước đến tỉnh Quảng Nam tăng.

“Bằng các giải pháp phục hồi du lịch, đón khách du lịch nội địa và quốc tế đến với Quảng Nam. Địa phương đã tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết, hợp tác phát triển du lịch, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có và hướng đến xây dựng các sản phẩm du lịch mới theo hương du lịch xanh", ông Trần Văn Tân chia sẻ./.