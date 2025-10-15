“Khác biệt” với tiệc “chất riêng”: HURRYKNG “unlock” phong cách thời thượng cùng Heineken Silver phiên bản chai nhôm

Liên tiếp sau MV "Như cách anh đã từng thôi", HURRYKNG tiếp tục khiến hội GOOSE "bấn loạn" với lịch trình dày đặc cùng loạt collab hứa hẹn khuấy đảo dịp cuối năm. Mở màn cho chuỗi hoạt động đó là màn "chiếm sóng" trên bìa một trong những tạp chí thời trang – phong cách sống hàng đầu Việt Nam. Trong bộ ảnh mới, HURRYKNG mang đến nguồn cảm hứng về những bữa tiệc vui đẳng cấp, đầy tinh tế và ấn tượng cùng Heineken Silver phiên bản chai nhôm - biểu tượng mới cho những trải nghiệm tiệc vui êm chất thời thượng.

Nhắc đến HURRYKNG, người ta nghĩ đến một nghệ sĩ trẻ với năng lượng mạnh mẽ, lời rap thẳng thắn chân thật cùng phong cách ấn tượng. Từ một chàng trai từng bị xem là khác biệt trong giới underground, anh đã lột xác để trở thành biểu tượng của thế hệ trẻ dám nói và dám thể hiện, không tìm cách thay đổi để hòa vào thế giới, mà khiến thế giới phải công nhận sự khác biệt của chính mình, đó mới là chất riêng.

Âm nhạc cộp mác HURRYKNG luôn thể hiện rõ nét nội tâm vừa gai góc nhưng cũng rất "đời", dùng sự chân thành mang đến nguồn năng lượng gần gũi, không gượng ép, dễ dàng chạm đến sự đồng cảm từ khán giả. Đó là nơi HURRYKNG kể câu chuyện về sự khát khao tìm thấy "chất riêng" để sống có giá trị và cống hiến cho nghệ thuật. Còn ngoài đời cũng với ‘’chất riêng" của mình, anh luôn tìm được nguồn cảm hứng để tận hưởng mọi khoảnh khắc.

Khi "off-mic", rời xa ánh đèn sân khấu, những bữa tiệc, những buổi tụ họp cùng bạn bè trở thành không gian để HURRYKNG và "chất riêng" của anh tiếp tục được thể hiện một cách tự do, trọn vẹn nhất. Điểm nhấn xuất hiện cùng HURRYKNG trong bộ ảnh mới - Heineken Silver chai nhôm - chính là biểu tượng tiệc chất được Heineken tạo nên với nguồn hứng cho những bữa tiệc đẳng cấp ấy.

Với hương vị êm mượt đặc trưng, thiết kế tinh tế cùng chất liệu nhôm cao cấp giúp làm lạnh nhanh, Heineken Silver chai nhôm mang đến trải nghiệm tiệc chuẩn thời thượng, mượt mà và đầy cảm hứng.

Đại diện cho cá tính không giới hạn, đầy trẻ trung, đậm dấu ấn riêng, HURRYKNG chia sẻ về lựa chọn mới của mình trong những tiệc vui thời thượng khi "off-mic": "Một bữa tiệc đúng gu cần có những người anh em thân thiết, và điểm nhấn đặc biệt cho trải nghiệm thêm phần đáng nhớ."

Heineken Silver phiên bản chai nhôm mới - với thiết kế tinh tế, cùng khả năng làm lạnh nhanh để nhập tiệc nhanh chóng - chính là điểm nhấn đặc biệt ấy trong bộ ảnh lần này. Giữa ánh đèn rực rỡ và giai điệu phóng khoáng, sự kết hợp giữa HURRYKNG và Heineken Silver chai nhôm mang đến một tinh thần tiệc chất mới: thời thượng và đẳng cấp, kết hợp cùng hương vị trứ danh toàn cầu.

Công ty TNHH Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 18 và 19, tòa nhà Vietcombank, số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia