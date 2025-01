Kêu oan mãi, Han So Hee giờ quay ngoắt tự nhận lỗi trong scandal với Ryu Jun Yeol - Hyeri?

Năm vừa qua, Han So Hee là nhân vật drama bậc nhất, liên tục gây ra ồn ào chấn động dư luận. Sau scandal tình tay ba với Ryu Jun Yeol - Hyeri, Han So Hee đã đóng cửa blog cá nhân. Đến ngày 12/1, nữ diễn viên đã mở lại blog, gửi lời chúc mừng năm mới và bày tỏ những suy nghĩ của bản thân. Từ lời chia sẻ của Han So Hee, công chúng cũng nghĩ ngay đến drama tình ái tay 3 này.

Mỹ nhân Thế Giới Hôn Nhân viết: "Cuối cùng thì năm rồi cũng đã trôi qua. Tôi đột nhiên mua 6 chậu cây cảnh. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi nghĩ việc có những sinh vật sống trong nhà có thể giúp tôi phát triển cùng chúng". Han So Hee nhìn lại bản thân mình, bày tỏ sự hối hận sau những drama: "Tôi đã dành thời gian để suy nghĩ về bản thân mình, có quan điểm hạn hẹp, những sai lầm và cảm giác tội lỗi. Mặc dù tôi đã cố gắng vượt qua những cảm xúc này, nhưng tôi cảm thấy vẫn còn nhiều điều cần cải thiện".

Han So Hee mở lại blog sau hàng loạt drama

Những chia sẻ chân thành và trưởng thành của Han So Hee nhận được sự hưởng ứng của công chúng. Đặc biệt theo Naver, việc Han So Hee nhìn nhận bản thân có nhiều sai lầm, cảm thấy tội lỗi làm rộ lên suy đoán về việc cô đang gián tiếp nhắc về drama tình ái tay 3 ồn ào năm nào với Hyeri và Ryu Jun Yeol. Trước đây, nữ diễn viên liên tục kêu oan, không nhận sai, đốp chát cư dân mạng khi bê bối nổ ra. Nhưng giờ đây, cô đã nhìn nhận bản thân còn nhiều sai lầm và thiếu sót trong drama này. Tuy nhiên những nhận định này mới chỉ mang tính suy đoán.

Netizen suy đoán Han So Hee "quay xe" nhận sai sau ồn ào tình ái tay ba

Han So Hee cũng chia sẻ suy nghĩ về các vấn đề xã hội: "Những tiếng nói và tin tức của thời đại này khiến năm tới trở nên nặng nề đối với tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là bày tỏ lời chia buồn và đưa ra vài lời an ủi, điều đó khiến tôi cảm thấy bất lực. Đôi khi tôi thậm chí còn thấy mình đổ lỗi cho bầu trời, mặc dù nó không làm gì sai cả".

Đối với người hâm mộ, Han So Hee viết: "Tôi trân trọng những người thi thoảng ghé qua blog của tôi. Việc hỏi thăm nhau và tìm thấy điều giá trị trong những ngày không có gì xảy ra đã trở thành điều quý giá đối với tôi. Tôi hy vọng tất cả chúng ta đều được an toàn, cảm thấy bớt lạnh lẽo và tổn thương, chôn vùi những cảm xúc rối bời của mùa đông để nở hoa vào mùa xuân sắp tới".

Nguồn: Allkpop, Naver