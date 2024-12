HOT: Han So Hee và G-Dragon lộ bằng chứng hẹn hò, chàng còn đưa nàng tới 1 nơi đặc biệt?

Trưa 20/12, tờ Xportnews đưa tin 2 ngôi sao hàng đầu của làn sóng Hallyu G-Dragon (BIGBANG) và Han So Hee hiện đang dính nghi vấn hẹn hò. Theo nguồn tin, thủ lĩnh BIGBANG được cho là đã đưa mỹ nhân họ Han tới tận phòng tập trong tháng này. Cặp đôi tin đồn còn chụp lại những hình ảnh tương đồng với nhau, khiến công chúng liên tưởng tới "lovestagram".

Hồi đầu tháng này, G-Dragon đăng lên Instagram hình ảnh từ 1 phòng tập nhảy. Đáng chú ý, Han So Hee cũng chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh cô ngồi trên chiếc ghế giống hệt với G-Dragon. Từ đây, tờ Xportnews nhận định thủ lĩnh BIGBANG đã đưa mỹ nhân họ Han tới phòng tập nhảy nói trên

Chưa hết, 2 ngôi sao còn đăng bức ảnh 1 bức tường có dòng chữ giống hệt nhau lên trang cá nhân. Và đây được xem là bằng chứng "lovestagram" của 2 nghệ sĩ hàng đầu làn sóng Hallyu

Tới đầu giờ chiều 20/12, đại diện của G-Dragon và Han So Hee đã đồng loạt lên tiếng về nghi vấn hẹn hò nói trên. 1 đại diện từ công ty chủ quản của trưởng nhóm BIGBANG ra sức phủ nhận: "Tin đồn hẹn hò hoàn toàn không đúng sự thật". Trong khi đó, phía Han So Hee cũng có câu trả lời tương tự: "Thông tin hẹn hò liên quan tới Han So Hee và G-Dragon hoàn toàn sai sự thật. Họ không có mối quan hệ đặc biệt gì với nhau đâu".

Đại diện của Han So Hee và G-Dragon vừa chính thức lên tiếng bác bỏ nghi vấn hẹn hò của 2 ngôi sao

G-Dragon vướng hàng loạt nghi vấn tình ái trong suốt sự nghiệp, nhưng nam nghệ sĩ chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ hẹn hò với bất cứ ai. Danh sách những mỹ nhân bước qua đời trưởng nhóm BIGBANG gồm nhiều cái tên nổi tiếng như Jennie (BLACKPINK), Kiko Mizuhara, Nana Komatsu, Taeyeon, cựu Hoa hậu Hàn Quốc Kim Joo Ri, Jooyeon (cựu thành viên After School)..

Nam rapper sinh năm 1988 được cho là từng hẹn hò với nhiều mỹ nhân nổi tiếng như Jennie, Kiko Mizuhara, Nana Komatsu...

Về phần Han So Hee, nữ diễn viên từng trải qua mối tình ồn ào với tài tử Ryu Jun Yeol. Ngoài ra, mỹ nhân 9X còn được cho là hẹn hò nam người mẫu kém tuổi Chae Jong Seok.

Han So Hee - Ryu Jun Yeol xác nhận chia tay hồi tháng 3 năm nay chỉ sau khoảng 2 tuần công khai mối quan hệ hẹn hò