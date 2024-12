Han So Hee thống trị top Naver vì bí mật 350 triệu đằng sau hình xăm kín tay

Hôm nay (14/12), cô nàng "thật thú vị" Han So Hee bỗng lên top đầu bảng tin tức giải trí được tìm kiếm nhiều nhất Hàn Quốc với 2 tựa đề báo của tờ TenAsia và Newsen "Tôi dành 20 triệu won để xóa hình xăm, giờ lại tha thu kín tay". Nguyên nhân dẫn đến tin tức gây chú ý lớn trong dư luận xứ củ sâm bắt nguồn từ bài đăng mới nhất của nữ diễn viên xinh đẹp trên Instagram cá nhân, khoe loạt hình vẽ kỳ lạ cùng bức ảnh 2 cánh tay đầy hình xăm Thủy thủ Mặt Trăng, unicorn, hoa lá... Vốn có sở thích xăm mình, Han So Hee đã không ít lần sử dụng hình xăm giả để thỏa mãn niềm đam mê này.

Lần này cũng không phải ngoại lệ, bởi sau bao lần cố tìm sự thật sau bí mật hình xăm của Han So Hee, khán giả đã có thể nhận ra nữ diễn viên sinh năm 1993 chỉ đơn giản là dán hình. Giờ đây, cô lại khiến truyền thông Hàn hiểu lầm. Tờ Newsen còn bổ sung cơ sở cho lời khẳng định của mình bằng chi tiết da tay của Han So Hee bị tấy đỏ. Thế nhưng, dư luận vẫn tin rằng Han So Hee giờ đây chỉ dám xăm giả vì trước khi ra mắt tại showbiz, cô từng bỏ ra tận 20 triệu won (tương đương 354 triệu đồng) để xóa sạch hình xăm thật khá lớn ở tay trước kia. Ngoài ra, vì tính chất công việc hay phải ăn diện và chụp hình tạp chí, quảng cáo trên cương vị đại diện cho Dior Beauty cùng loạt brand làm đẹp, cô cũng phải luôn dữ làn da láng mịn, không tì vết.

2 cánh tay dán kín hình xăm giả của Han So Hee trở thành chủ đề nóng trên các trang truyền thông Hàn Quốc, song báo chí đều tưởng rằng cô xăm thật. Vết tấy đỏ của tay Han So Hee cũng không hề đi theo nét vẽ của hình xăm nên phần lớn khán giả đều khẳng định đây chỉ là hình dán

Tin tức về hình xăm của Han So Hee ban đầu ở top 1, giờ đã thụt hạng nhưng vẫn thống trị hết cả 3 vị trí Top 4, 5, 7 trên cổng thông tin giải trí Naver

Cách đây không lâu, Han So Hee vừa tham dự sự kiện lớn của nhãn hàng với 2 cánh tay hoàn toàn không có bóng dáng của hình xăm

Đây không phải lần đầu tiên Han So Hee dán hình xăm để thỏa mãn đam mê, song cô chưa bao giờ xăm thật lại kể từ lần bỏ ra hơn 350 triệu xóa xăm trước khi ra mắt showbiz

Đây mới là hình xăm thật của Han So Hee trước khi ra mắt

Là gương mặt đại diện cho cả Dior Beauty toàn cầu và nhiều brand làm đẹp khác, thường xuyên tham gia các sự kiện lớn nhỏ với những bộ cánh cắt xẻ gợi cảm, không lý nào Han So Hee lại chịu xăm lại. Quá trình hóa trang che hình xăm cũng rất mất công nên cô nàng này chọn phương pháp dán xăm an toàn, thuận tiện hơn khi không phải đi làm

Chủ đề xăm mình vốn khá nhạy cảm ở Hàn Quốc, đặc biệt là trong làng giải trí xứ củ sâm. Chính vì vậy, cái tên Han So Hee đã không ít lần lên đầu báo lớn vì loạt ảnh xăm giả như thế này.

Không chỉ Han So Hee, "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" Nana cũng từng có khoảng thời gian xăm thật khắp mình nhưng vẫn được dư luận vô cùng ủng hộ vì vẻ ngoài cực kỳ cá tính. Song cũng vì tính chất công việc và nghe theo lời mẹ, Nana đã phải bỏ ra số tiền lớn để loại bỏ hết hình xăm trên người. Nhờ công nghệ làm đẹp tiên tiến hiện giờ, người nổi tiếng cũng không khó để loại bỏ hình xăm hay khuyết điểm trên da, phục vụ cho công việc.

Nana từng xăm thật khắp cơ thể. Nhìn vào vết tấy đỏ cùng sắc tố hình xăm, khán giả đều gật gù tin rằng nữ diễn viên xăm thật hoàn toàn. Mỹ nhân đẹp nhất thế giới này cũng từng làm vlog trên YouTube cá nhân, hé lộ quá trình đi tẩy xăm sau khi nghe lời dặn của mẹ

Tốn số tiền lớn và chịu đau đớn suốt quá trình tẩy xăm, Nana giờ đây đã trở lại với làn da láng mịn, không hề có chút dấu vết nào của sẹo

