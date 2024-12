10 bức ảnh vén màn chuyện hẹn hò bí mật của mỹ nhân đẹp nhất thế giới và tình cũ Han So Hee

Thông tin mỹ nhân đẹp nhất thế giới Nana hẹn hò với người mẫu Chae Jong Seok đang khiến netizen xôn xao. Cách công ty trả lời lấp lửng "Rất khó để xác minh đời tư nghệ sĩ" càng khiến netizen tin rằng Nana hẹn hò với tình cũ Han So Hee.

Không những vậy, đôi mắt cú vọ của cư dân mạng còn soi ra những bằng chứng hẹn hò rành rành của cặp đôi. Trên trang cá nhân, Nana - Chae Jong Seok đăng ảnh cùng check-in tại 1 địa điểm. Đặc biệt, khung cảnh này chính là Bali, Indonesia - nơi Sports Kyunghang "bóc" chuyện cặp đôi cùng đi du lịch vào tháng 6 năm nay.

Cặp đôi đăng 10 bức ảnh cùng check-in tại Bali, Indonesia

Trên mạng xã hội xứ Hàn, cặp đôi này không vấp phải sự phản đối: "Họ thậm chí còn không che giấu điều đó, hy vọng họ hẹn hò hạnh phúc", "Anh chàng này là diễn viên à", "Theo như báo cáo thì họ đã hẹn hò trong thời gian dài. Nên tin đồn hẹn hò Han So Hee quả là khó hiểu", "2 người thực sự cởi mở về mối quan hệ của mình", "Trông đẹp đôi, hòa hợp đó", "Anh chàng này chụp ảnh đẹp ghê"...

Vào ngày 5/12, Sports Kyunghang đưa tin độc quyền diễn viên kiêm idol Nana đang hẹn hò với người mẫu Chae Jong Seok. Gần đây, cặp đôi này đóng vai tình nhân trong MV Indeed, It Was Love của ca sĩ Baek Ji Young. "Phản ứng hóa học" ngọt ngào của họ đã làm dấy lên những tin đồn hẹn hò.

Sports Kyunghang cho biết Nana và Chae Jong Seok đã hẹn hò với nhau từ trước khi đóng MV này. Khi để lộ lovestagram với Chae Jong Seok, mỹ nhân đẹp nhất thế giới đã bỏ follow tất cả mọi người, bao gồm cả bạn trai tin đồn. Trang tin này còn "khui" cặp đôi đi nghỉ với nhau ở Bali, Indonesia vào tháng 6 năm nay. Đến tháng 10, Nana - Chae Jong Seok cùng xuất hiện tại sự kiện photowall của nhãn hàng d'Alba ở Seoul, Hàn Quốc.

Khi Sports Kyunghang liên hệ, cả công ty quản lý của Nana và Chae Jong Seok đều nói: "Rất khó để xác nhận những vấn đề liên quan đến đời tư của nghệ sĩ". Theo netizen, đây chỉ là cách nói lấp lửng của xác nhận tin hẹn hò. Thông thường nếu nghệ sĩ không hẹn hò, công ty sẽ phủ nhận mạnh mẽ thay vì nói lấp lửng như trên.

Nana - Chae Jong Seok đóng MV cùng nhau và bị Sports Kyunghang khui chuyện đã hẹn hò từ trước

Nana có tên thật là Im Jin Ah, sinh năm 1991, là người mẫu, ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc. Cô là thành viên của nhóm nhạc After School và nhóm nhỏ Orange Caramel, nổi tiếng vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp và body đỉnh như người mẫu chuyên nghiệp. Nana được chuyên trang TC Candler bình chọn là "gương mặt đẹp nhất thế giới" trong 2 năm liên tiếp 2014-2015.

Sau quãng thời gian làm idol khá thành công, Nana chính thức ra mắt màn ảnh vào năm 2015. Ban đầu nhiều người cho rằng cô sẽ chỉ là "bình hoa di động", nhưng sau đó Nana đã chứng minh cô thực sự có năng lực diễn xuất. Nữ diễn viên gây ấn tượng qua loạt phim The Good Wife, Kill It, Justice, The Swindlers và mới đây nhất là Mask Girl. Hiện tại, Nana đang tham gia phim Omniscient Reader's Viewpoint cùng nhiều tên tuổi đình đám là Lee Min Ho, Jisoo (BLACKPINK), Ahn Hyo Seop.

Nana là mỹ nhân đẹp nhất thế giới trong 2 năm

Chae Jong Seok sinh năm 1997 và là người mẫu dưới trướng công ty Esteem. Điều đáng chú ý là vào tháng 7/2023, Chae Jong Seok vướng tin đồn hẹn hò với Han So Hee. Vào thời điểm đó, Knet soi ra được Han So Hee và Chae Jong Seok bị chụp ảnh hẹn hò từ phía sau lưng. Cả 2 cũng từng đăng tải loạt ảnh mặc trang phục giống nhau và "check in" ở cùng một địa điểm.

Rất nhanh chóng sau đó, công ty quản lý của Han So Hee lên tiếng phủ nhận tin đồn, cho biết nữ diễn viên và Chae Jong Seok chỉ là bạn thân. Nhưng netizen đã soi ra được Han So Hee - Chae Jong Seok dùng ốp điện thoại đôi cho đến tận tháng 11/2023 - thời điểm nữ diễn viên gặp Ryu Jun Yeol.

Chae Jong Seok từng lộ bằng chứng hẹn hò với Han So Hee

Nguồn: Allkpop