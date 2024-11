5 trai đẹp nhất thế giới mặc áo dài, đổ bộ Long An

Tối 28/11, tại TP Tân An, tỉnh Long An, hàng nghìn người dân đến tham quan Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2, chủ đề Long An - Khát vọng sông Vàm. Đây là sự kiện quan trọng trong hành trình đổi mới, vươn mình phát triển, hội nhập nhằm lan tỏa bản sắc văn hóa đất và người Long An