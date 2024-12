Han So Hee xinh phát sáng nhưng chiếc váy khó hiểu mới bùng nổ tranh cãi

Vào ngày 5/12, Han So Hee đã tham dự 1 sự kiện ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Nữ diễn viên có thể khiến khán giả mất thiện cảm những ồn ào đời tư, nhưng nhan sắc của cô chưa từng làm công chúng thất vọng.

Xuất hiện tại sự kiện, Han So Hee diện chiếc váy hồng tươi kén dáng, tôn lên làn da trắng sáng cùng diện mạo yêu kiều. Mỹ nhân 31 tuổi không hề bị "dìm" nhan sắc dưới ống kính phóng viên, mà còn đẹp tỏa sáng và phát ra hào quang. Cái tên Han So Hee đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội xứ Hàn nhờ ngoại hình quá đỗi xinh đẹp này.

Không quá khi nói rằng Han So Hee luôn toát ra hào quang

Khán giả có thể chỉ trích Han So Hee vì đời tư ồn ào, nhưng nhan sắc nữ diễn viên chưa từng khiến công chúng thất vọng

Mỹ nhân My Name tự tin "cân" chiếc váy hồng rực kén dáng, làm nổi bật lên làn da trắng phát sáng cùng nhan sắc yêu kiều

Nhưng rất nhanh chóng, netizen đã tìm ra một điểm gây ngỡ ngàng. Chiếc váy quây ngực, hở vai trần tạo cảm giác như Han So Hee đang diện nó trong mùa hè. Nhưng thực tế, ở Hàn Quốc đang rất lạnh, nhiệt độ đã xuống dưới âm độ C.

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận lo ngại vì stylist để nữ diễn viên ăn mặc theo lối "thời trang phang thời tiết": "Ở 1 sự kiện ngoài trời trong thời tiết này thì chắc phải lạnh lắm", "Trời lạnh lắm, nhưng Han So Hee rất xinh đẹp", "Han So Hee rất đẹp nhưng cái váy đó là sao vậy?"...

Thực tế thời tiết ở Hàn Quốc đang rất lạnh

Dân mạng lo ngại cho Han So Hee vì phải mặc váy mùa hè giữa trời mùa đông

Han So Hee có tuổi thơ không mấy hạnh phúc, phải ra đời kiếm sống sớm bằng cách làm việc ở quán bar. Từ người mẫu, nữ diễn viên chuyển hướng sang diễn xuất và bùng nổ danh tiếng từ vai tiểu tam trong Thế Giới Hôn Nhân (2020). Bên cạnh việc diễn xuất, Han So Hee còn được săn đón làm người mẫu quảng cáo nhờ sở hữu sắc vóc xinh đẹp hút hồn.

Tuy nhiên năm 2024 có thể coi là năm hạn của mỹ nhân này. Vào tháng 3, cô "mở bát" bằng drama tình tay ba với Ryu Jun Yeol - Hyeri. Những phát ngôn và hành động bốc đồng của Han So Hee đã khiến danh tiếng cô bị tổn hại. Cô còn bị "khui" nói dối chuyện đi du học Pháp. Gần đây nhất, Han So Hee bị phát hiện khai gian tuổi. Trên thực tế, nữ diễn viên sinh năm 1993 thay vì 1994 như trong profile công bố trước đó. Han So Hee giải thích rằng vì mẹ vào tù nên cô phải nghỉ học ở nhà 1 năm, về sau mới đi học lại cùng khóa 1994. Khi bước vào làng giải trí, cô giữ năm sinh 1994 để tránh những ồn ào xáo trộn.

Han So Hee là mỹ nhân thị phi bậc nhất showbiz Hàn năm nay

