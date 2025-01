Siêu thảm đỏ gala WeChoice Awards 2024: Không gian cực hoành tráng, bộ đôi MC sẵn sàng, dàn sao chuẩn bị đổ bộ!

Chiều 12/1, sự kiện gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2024 với chủ đề "Việt Nam Tôi Đó" thu hút sự chú ý của công chúng. Năm nay, WeChoice Awards nhận được sự quan tâm đặc biệt, bằng chứng là hàng loạt đề cử chạm đến con số hàng triệu phiếu bầu, lập nên những kỷ lục mới. Không chỉ có những tiết mục biểu diễn hấp dẫn, WeChoice Awrads 2024 còn là nơi để tôn vinh những tập thể, cá nhân... có những cống hiến cao đẹp, góp phần lan toả tinh thần tự hào người Việt Nam.

Thảm đỏ của WeChoice Awards 2024 sẽ bắt đầu đón khách vào lúc 17h đến 19h. MC Quang Huy và diễn viên Quỳnh Lương giữ vai trò dẫn dắt. Nhiều nghệ sĩ Việt như Trấn Thành, Thanh Hằng, Trường Giang - Nhã Phương, Minh Hằng, Thuỷ Tiên, Chi Pu, Lê Dương Bảo Lâm, Hoa hậu Hương Giang, Thuỳ Tiên, Thanh Thuỷ, Kỳ Duyên, Tiểu Vy... sẽ đổ bộ, tạo nên cuộc quy tụ cực khủng dịp đầu năm 2025.

Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2024 sẽ chính thức bắt đầu vào 19h30 ngày 12/1. WeChoice Awards 2024 được dàn dựng bởi đạo diễn Việt Tú, bộ đội MC là Anh Tuấn và Lương Thuỳ Linh.

Trước 17h, không gian thảm đỏ siêu hoành tráng sẵn sàng, các công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất để chào đón dàn khách mời. Thảm đỏ năm nay có sự kết hợp nét truyền thống và hiện đại tạo ấn tượng với khán giả. Đây sẽ là không gian check in của dàn khách mời, phủ khắp mạng xã hội trong tối 12/1.

Qua những hình ảnh được hé lộ, không khó để nhận ra sân khấu đêm Gala được đầu tư vô cùng công phu và chuyên nghiệp với set 3 màn hình “siêu to khổng lồ”. Trong đó, 1 màn hình được bố trí trên cao, song song với mặt sàn. Nói về ý tưởng dàn dựng chương trình, đạo diễn Việt Tú chia sẻ: "Với tôi, khi những điều được đặt để đúng nơi thì nó sẽ "chạm", không có gì phải khó khăn hay xem cân bằng giải trí và xã hội là một bài toán. Từ năm đầu tiên làm WeChoice, tôi đã nói với BTC đây không chỉ đơn thuần là chương trình giải trí mà còn là chương trình xã hội, WeChoice là nơi tôn vinh sự tử tế, nhân văn và sự hi sinh của con người trong xã hội. Cái tôi tìm kiếm ở những mùa WeChoice tôi làm không phải là sự đặc biệt để gây sự chú ý, mà là cảm xúc. Tôi không hướng tới sự hào nhoáng và gây chú ý, chỉ cần khán giả khóc cười cùng nhân vật. Khi có được cảm xúc đúng và triết lý đúng thì chúng ta sẽ có phương pháp đúng và thẩm mỹ đúng. Và khi khán giả có được cảm xúc thì mới là thành công".

Hệ thống giải thưởng của WeChoice Awards 2024 bao gồm: Hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng, Hạng mục Giải trí, Hạng mục GenZ Area, Hạng mục Trái tim dũng cảm, Hạng mục Dự án vì Việt Nam tôi, Hạng mục Đơn vị vững mạnh Việt Nam, Hạng mục BFF (Best Fandom Forever), Hạng mục WeYoung. Hạng mục mang đến nhiều cung bậc cảm xúc nhất chính là Nhân vật truyền cảm hứng. Giải thưởng sẽ gồm: 5 Đại sứ truyền cảm hứng (do Hội đồng Thẩm định lựa chọn) và 10 Nhân vật truyền cảm hứng (do Cộng đồng bình chọn).

Tất cả những diễn biến của đêm Gala WeChoice Awards sẽ được phát trực tiếp đồng thời trên đa nền tảng (mega livestream). Để theo dõi, khán giả có thể xem trên hệ thống kênh truyền thông của VCCorp và các đơn vị đồng hành.

Cụ thể như sau:

- Truyền hình trực tiếp trên sóng HTV1 của Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) - Đơn vị Đồng hành truyền thông.

- Livestream trên kênh Facebook và YouTube của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Đơn vị Đồng hành Truyền thông).

- Website: 8 website thuộc hệ thống kênh online của VCCorp (bao gồm: Kênh 14, CafeF, Autopro, Soha, Afamily, Gamek, GenK)

- Facebook: 27 fanpage thuộc hệ thống của VCCorp (bao gồm: WeChoice, Kênh 14, CafeF, Soha, Cafebiz, Đi Soi Sao Đi, Welax…) và 15 fanpage của các đối tác (bao gồm: Đài phát thanh, Trạm, Ở Đây Có Sao, Sài Gòn Của Tôi, Hà Nội Của Tôi, Bật Nhạc Lên…). Tổng cộng lên đến 32 Fanpage.

- YouTube: 8 kênh YouTube thuộc hệ thống kênh online của VCCorp (bao gồm: WeChoice, Kenh14 News, Soha Home, Soha News, Afamily Special, KingLive, Đi soi sao đi, Kenh14 Special, Welax Official) và 2 kênh YouTube của đối tác (Bật Nhạc Lên, Universal Music Vietnam). Tổng cộng lên đến 10 kênh YouTube.

- TikTok: Bao gồm 8 kênh sau WeChoice, Kenh14, Đi soi sao đi, Kenh14 Special, Mutex, Kinglive, Universal Music Vietnam, Bật Nhạc Lên.

- Zalo Video: Trên 2 kênh là kenh14official và WeChoice.

- App: 8 app thuộc hệ thống kênh online của VCCorp (bao gồm: Kênh 14, CafeF, Autopro, Soha, Afamily, Gamek, GenK)

WeChoice Awards - Giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, đã chính thức quay trở lại với chủ đề "Việt Nam tôi đó". Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2024 diễn ra vào lúc 17h00 ngày 12/01/2025, được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV), phát sóng trực tiếp trên Cổng thông tin Chính phủ, toàn bộ hệ thống kênh truyền thông của VCCorp và các đối tác truyền thông. Thông tin chi tiết xem tại wechoice.vn.

