Kết thúc phim "Thương ngày nắng về" phần 2 sẽ như thế nào?

Bộ phim “Thương ngày nắng về” đang dần đi tới hồi kết. Đến thời điểm hiện tại, khán giả đã phần nào đoán được cái kết của các nhân vật trong phim. Video, hình ảnh hậu trường về đám cưới của cặp đôi Vân Trang - Hoàng Duy từng gây "sốt" mạng xã hội.

Trong bức hình rò rỉ, Huyền Lizzie đẹp tinh khôi trong chiếc váy cưới sang trọng, còn Đình Tú bảnh bao trong bộ vest đen. Như vậy, trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi Vân Trang và Hoàng Duy đã viết cái kết "đẹp như mơ".

Đám cưới của Vân Trang và Hoàng Duy Còn mối quan hệ giữa Vân Khánh (Lan Phương) và bác sĩ Minh ngày càng tiến triển. Sau khi chia tay Đức (Hồng Đăng), Vân Khánh bắt đầu cuộc sống mới, bác sĩ Minh cũng luôn tỏ ra quan tâm, chăm sóc cô. Nhân vật Đức (Hồng Đăng) đang có chuyến công tác xa, không xuất hiện trong những tập cuối "Thương ngày nắng về" phần 2.



Trong khi đó cặp đôi Vân (Ngọc Huyền) và Đông Phong (Doãn Quốc Đam) ngày càng nhận được sự yêu thích của khán giả. Vượt qua khoảng cách tuổi tác, khác biệt về tính cách, Vân và Phong thu hút lẫn nhau bởi sự trái dấu.

Cặp đôi Vân Vân và Phong gây "sốt" bởi quá đẹp đôi.



Trong tập 51 xuất hiện tình tiết bà Nga (NSƯT Thanh Quý) bị mắc suy giảm trí nhớ, lúc nhớ lúc quên. Khi đón bé So ở trường, bà Nga thậm chí còn không nhớ tên cháu khi nói chuyện với cô giáo. Gặp So, bà nhầm lẫn So là con trai của Đức và Trang, khiến cậu bé phải thốt lên: “Ơ bà. Con là con của mẹ Khánh mà”. Tình tiết này đã khiến khán giả lo lắng và xúc động về cái kết của bà Nga trong phim. Bởi theo như cái kết trong nguyên tác “Mother Of Mine” mà đội ngũ biên kịch "Thương ngày nắng về" chuyển thể, nhân vật bà Nga sẽ mắc căn bệnh ung thư phổi và chỉ sống được 3 tháng nữa. Sau đó, bà ra đi trong vòng tay của các cô con gái.

Bà Nga lúc nhớ, lúc quên cuối đời.



Trong "Thương ngày nắng về", NSƯT Thanh Quý đã có sự hóa thân xuất sắc vào vai bà Nga, người mẹ bình dị, tần tảo, cả đời hết lòng vì con cái. Rất nhiều phân cảnh xúc động giữa bà Nga và các cô con gái đã lấy đi nước mắt người xem. "Bà Nga cả đời vất vả, về già chưa được hưởng hạnh phúc của con cái thì lại có cái kết buồn vậy", "Bà Nga được hưởng hạnh phúc của nửa đời về sau thì thật là tuyệt", các khán giả bày tỏ sự xót xa và mong chờ cái kết có hậu của phim.