Có gì hay sau những cảnh quay của Everything Everywhere All at Once: Chỉ 5 người làm kỹ xảo, phải làm việc trong phòng ngủ vì dịch Covid

Everything Everywhere All at Once là một bộ phim điện ảnh hài - drama của đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert (hay còn được biết đến với tên gọi Daniels), ra mắt vào cuối tháng 3 vừa qua. Với đề tài đa vũ trụ vốn đang "rần rần" trong vài năm trở lại đây, bộ phim này đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ đông đảo khán giả toàn cầu và thu về khoản doanh thu trị giá hơn 95 triệu USD, qua đó trở thành tác phẩm ăn khách nhất của studio A24.

Everything Everywhere All At Once xoay quanh nhân vật Evelyn Wang (Dương Tử Quỳnh), người đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống: Tình hình kinh doanh giặt ủi ảm đạm, hôn nhân bắt đầu rạn nứt, mối quan hệ với các thành viên khác trong gia đình cũng trở nên căng thẳng. Giữa lúc cuộc đời rối ren nhất, Evelyn bất ngờ phải gánh vác thêm nhiệm vụ giải cứu đa vũ trụ, bằng cách xâm nhập vào tiềm thức của chính mình trong các thực tại khác, vận dụng các kỹ năng mà biến thể đó học được để chiến đấu chống lại kẻ thù.

Everything Everywhere All at Once là 1 hành trình đa vũ trụ giàu cảm xúc và cực kỳ cảm động.

Là một trong những bộ phim gây sốt trong thời gian vừa qua, nhưng thật bất ngờ khi chi phí sản xuất của Everything Everywhere All at Once chỉ là 25 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với các bom tấn lớn của Hollywood. Ấn tượng hơn nữa, phần kỹ xảo của bộ phim này được thực hiện chỉ với đội ngũ 5 người mà thôi. Mặc dù đã cố gắng tận dụng tối đa mọi đạo cụ và hiệu ứng thực tế, nhưng Everything Everywhere All at Once vẫn sở hữu hơn 500 cảnh quay kỹ xảo, và tất cả đều được xử lý bởi 1 đội hậu kỳ có số lượng thành viên rất khiêm tốn.

Trả lời phỏng vấn Wired, Zak Stoltz, nghệ sĩ VFX của Everything Everywhere All at Once cho biết anh cùng với 4 đồng nghiệp khác đã "cân" toàn bộ những kỹ xảo trong bộ phim này. Vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, 5 người đã phải liên tục làm việc tại nhà, hay chính xác hơn là trong phòng ngủ - theo chia sẻ của Zak, để có thể hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ đó.

Đội ngũ hậu kỳ của Everything Everywhere All at Once chỉ có 5 thành viên mà thôi.

Cũng trong buổi phỏng vấn này, Zak đã cùng 2 đạo diễn Daniels bật mí rất nhiều thông tin hậu trường thú vị trong quá trình sản xuất Everything Everywhere All at Once. Từ việc họ đã nghiên cứu những bộ phim võ thuật kinh điển của Hồng Kông ra sao, cho đến cách mà họ thực hiện các phân cảnh hành động hay chiến đấu ấn tượng nhất trong tác phẩm của mình như thế nào. Bạn có thể theo dõi cụ thể trong đoạn video dưới đây.

Theo WIRED, Insider