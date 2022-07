Lý giải sự kiện Secret Wars: Cuộc chiến đa vũ trụ hoành tráng nhất nhì lịch sử Marvel

Tại sự kiện San Diego Comic-Con 2022 vừa qua, Marvel Studios đã hé lộ hàng loạt dự án mới cho MCU trong 3 năm tới. Trong đó, bộ phim “chốt sổ” năm 2025, cũng là giai đoạn thứ 6 của vũ trụ điện ảnh này, có tên Avengers: Secret Wars. Đây hứa hẹn sẽ là tác phẩm có quy mô còn lớn hơn cả Infinity War hay Endgame, quy tụ dàn siêu anh hùng hùng hậu của Marvel để tham gia vào những cuộc chiến đa vũ trụ gay cấn nhất.

Cho đến thời điểm hiện tại, rất nhiều bộ phim của MCU giai đoạn 4 đã khai thác tốt đề tài đa vũ trụ cùng những rủi ro, nguy hiểm ẩn chứa trong đó. Tất cả đều là những tiền đề quan trọng dẫn đến sự kiện cross-over hoành tráng tiếp theo của Marvel. Vậy rốt cuộc Secret Wars là gì?

Secret Wars trong nguyên tác truyện tranh

Secret Wars từng là 1 trong những bộ truyện bán chạy nhất của Marvel.

Bộ truyện Secret Wars đầu tiên được Marvel Comics xuất bản vào năm 1984 và là tác phẩm của Jim Shooter, với phần minh họa của Mike Zeck và Bob Layton. Kịch bản của bộ truyện này khá đơn giản: 1 thực thể vũ trụ có tên Beyonder, vì quá buồn chán, đã tập hợp các siêu anh hùng và siêu phản diện “khủng nhất” vũ trụ và buộc họ phải chiến đấu trên hành tinh Battleworld do hắn tạo ra. Toàn bộ kế hoạch này chỉ nhằm phục vụ một mục đích duy nhất là mua vui cho Beyonder.

Mặc dù có cốt truyện đơn giản là vậy, nhưng Secret Wars vẫn lọt vào danh sách những bộ truyện bán chạy nhất thời điểm đó giờ, để rồi được tiếp tục sản xuất với phần hậu truyện hấp dẫn. Ý tưởng mà Secret Wars mang lại cũng nhiều nguồn cảm hứng cho vũ trụ Marvel sau này.

Có đến 2 sự kiện Secret Wars trong vũ trụ truyện tranh Marvel, với cốt truyện không hề có nhiều điểm tương đồng.

Đến năm 2015, Secret Wars được làm lại dưới ngòi bút của Jonathan Hickman và Esad Ribíc, nhưng lần này lại tập trung vào sự sụp đổ của đa vũ trụ. Trong đó, các siêu anh hùng vĩ đại nhất của Marvel không thể ngăn chặn được hiện tượng xâm lấn (incursion - đã được giới thiệu trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness), dẫn đến sự hủy diệt của các thực tại. Trong đó bao gồm cả sự va chạm giữa Earth-616 và Earth-1610, hay còn được biết đến với tên gọi vũ trụ tối cao của Marvel (Ultimate Universe).

Một hành tinh Battleworld mới được thiết lập bằng cách kết hợp các thực tại khác nhau, và được duy trì chủ yếu nhờ phép thuật của Doctor Doom - kẻ tự xưng vương của nơi này. Cuối cùng, trải qua nhiều gian nan thử thách, Mister Fantastic đã có thể khôi phục lại Earth-616, với một vài điều chỉnh và thay đổi nhỏ.

Secret Wars trong vũ trụ điện ảnh Marvel

MCU sẽ khép lại giai đoạn thứ 6 với bom tấn Avengers: Secret Wars.

Trên thực tế, đã có một vài yếu tố, khía cạnh của sự Secret Wars xuất hiện trong các bộ phim thuộc giai đoạn 4 của MCU. Ví dụ: Dòng thời gian chính (Sacred Timeline) đã bị phá hủy và phân nhánh trong series Loki mùa 1, qua đó tạo ra vô số thực tại cũng như tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của Kang the Conqueror. Tiếp đến, Spider-Man: No Way Home tiếp tục cho thấy những rủi ro tiềm ẩn của đa vũ trụ khi một cá nhân cố tình gây rối hay phá hoại thực tại của mình. Cuối cùng, Doctor Strange 2 đã trực tiếp “vào việc” khi đưa Stephen đến một số vũ trụ khác, đồng thời mang đến khái niệm về hiện tượng xâm lấn (bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết này).

Giai đoạn thứ 5 của MCU sẽ còn tiếp tục “trải thảm” cho Avengers: Secret Wars với hàng loạt dự án như Ant-Man & the Wasp: Quantumania, Loki mùa 2 và đặc biệt là Avengers: The Kang Dynasty - bộ phim sẽ ra mắt trước Secret Wars chỉ vài tháng. Trong đó, The Kang Dynasty nhiều khả năng sẽ kết nối trực tiếp với Secret Wars, giống như Infinity War và Endgame vậy. Là 1 chuyên gia du hành thời gian với dã tâm chinh phục mọi thực tại, rất có thể Kang sẽ là kẻ khiến cho đa vũ trụ sụp đổ và buộc các siêu anh hùng phải hợp tác với nhau trong Secret Wars để khôi phục lại thực tại của họ.

Ngay từ khi bắt đầu giai đoạn thứ 4, Marvel Studios đã lát những viên gạch đầu tiên của con đường dẫn đến sự kiện Secret Wars.

Hiện tại, với những gì mà Marvel Studios đã làm được, nhiều khả năng Avengers: Secret Wars sẽ lấy cảm hứng nhiều hơn từ phiên bản truyện cùng tên xuất bản năm 2015. Bộ phim mở màn cho MCU giai đoạn 6 đã được xác nhận là Fantastic Four - tác phẩm sẽ đưa Mr. Fantastic của Earth-616 lên màn ảnh lớn. Đây cũng chính là nhân vật đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục lại các thực tại đã bị phá hủy trong nguyên tác. Ngoài ra, rất có thể trong tương lai, Doctor Doom cũng sẽ gia nhập MCU để trở thành sự thay thế xứng đáng cho Thanos trong 1 kỷ nguyên mới của vũ trụ điện ảnh này.

Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng Marvel Studios sẽ đi theo 1 ý tưởng hoàn toàn khác so với nguyên tác, giống như cách họ từng làm với Captain America: Civil War hay Avengers: Age of Ultron. Nhưng dù thế nào đi nữa, MCU cũng đã và đang gieo mầm cho sự sụp đổ của đa vũ trụ nhằm mang đến một bom tấn Avengers: Secret Wars hoành tráng và hoàn hảo để khép lại Multiverse Saga.

Ảnh: ScreenRant