Kết quả điều tra ban đầu vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết

Vụ cháy xảy ra tại cơ sở karaoke An Phú vào khoảng 20h15 ngày 6/9. Khi nhận được tin báo cháy, Công an thành phố Thuận An và phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn đưa 22 người ra khỏi đám cháy an toàn.