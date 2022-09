Liên quan đến vụ cháy cháy nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke An Phú (TP Thuận An), ngày 9/9 Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm về quy định phòng cháy, chữa cháy theo Điều 313, Bộ luật Hình sự.

Lý giải tại sao quán karaoke dễ cháy nổ và cách thoát nạn, tránh nhiễm khói độc khi có hỏa hoạn

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đưa ra hàng loạt những khuyến cáo trước hàng loạt các vụ cháy quán karaoke xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản trong thời gian qua. Trao đổi với PV, Đại tá Huỳnh Ngọc Quan (Phó phòng cảnh sát PCCC&CNCH CA TP.HCM) cho biết, "Trong điều kiện xảy ra cháy thì việc cần làm đầu tiên là tìm ngay lối thoát hiểm gần nhất để ra ngoài, mò sát theo lối đi để hạn chế khói. Khói dày đặc thì chúng ra cần có những thiết bị như mặt nạ phòng độc như khăn, khẩu trang thấm nước và tìm cách ra lối thoát nạn gần nhất".

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến nhiều người thương vong. Ông Phạm Đình Phong (Giám đốc Trung tâm Đào tạo Kĩ năng Sống quận Tây Hồ) cho biết, phòng karaoke có đặc trưng là rất kín, có nhiều đèn led, đèn nháy, tường cách âm được làm bằng thạch cao, mút xốp... nên khi cháy sẽ bùng phát rất nhanh và sinh ra khí độc Cacbon monoxit có thể gây chết người chỉ sau từ 10-15s.

Cách thoát nạn và tránh nhiễm khói độc khi gặp hoả hoạn trong toà nhà

Do vậy, khi xảy ra cháy việc đầu tiên cần làm đối với người bên trong đám cháy là xác định vị trí của ngọn lửa, vị trí của nguồn khói nơi xảy ra hoả hoạn.

Trong trường hợp luồng khói từ trên cao, hoặc ngay trong tầng của bạn, hãy nhanh chóng di chuyển ra cửa thoát hiểm và chạy thoát xuống các tầng dưới. Đặc biệt, không sử dụng thang máy để thoát hiểm khi tòa nhà xuất hiện cháy.

Nếu khói xuất phát từ các tầng dưới, người đang ở tầng thấp, có thể tìm cách di chuyển xuống dưới và tìm cách thoát ra ngoài. Nhưng nếu ở tầng cao, hãy tìm cách di chuyển ngược lên trên tầng thượng. Trong quá trình di chuyển thay vì đi đứng như bình thường thì cần trườn, bò... hoặc cúi thấp nhằm bạn chế nguy cơ nhiễm độc khói.

Sử dụng vải thấm nước quấn quanh mũi và miệng để chống khí độc. Nếu không có khăn thì cần dùng chăn, ga, rèm nhúng nước trùm lên người và chạy nhanh ra ngoài tránh bị lửa bén vào trang phục.

Nếu lửa bén vào phải ngưng chuyển động, che mặt, nằm xuống và lăn qua lăn lại cho đến khi lửa được dập tắt. Điều quan trọng nhất khi đến bất cứ toà nhà nào là cần tìm ngay lối thoát hiểm, quan sát xem có bao nhiêu cầu thang bộ để nhanh chóng thoát nạn nếu không may xảy ra hoả hoạn.

Hiện nay, các quán karaoke có thiết kế thẳng đứng, bên ngoài là dàn đèn quảng cáo, bên trong là phòng kín với vật liệu cách âm rất dễ cháy. Thế nhưng, việc trang bị các thiết bị PCCC hay xây dựng cầu thang thoát hiểm còn nhiều hạn chế. Cầu thang thoát hiểm hiện tại còn hẹp, có nơi được lắp đặt ngoài trời bằng sắt thép, lâu lâu mới được bảo trì. Đây là tình trạng đáng báo động tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Đại tá Huỳnh Ngọc Quan (Phó phòng cảnh sát PCCC&CNCH CA TP.HCM) cho biết, "karaoke hoạt động trong điều kiện phòng kín, để âm thanh chuẩn. Vì vậy trong quá trình thi công, người ta sẽ sử dụng rất nhiều vật liệu ốp lát để đảm bảo âm thanh được kín đáo và hay. Những điều kiện về thông gió, thoáng khí rất hạn chế.

Đại tá Huỳnh Ngọc Quan (Phó phòng cảnh sát PCCC&CNCH CA TP.HCM)

Thêm vào đó loại hình này là nơi tập trung đông người, thường hoạt động về đêm. Gần đây các quan karaoke thường sử dụng nhà ở thuộc loại nhà ống và chuyển đổi công năng qua loại hình dịch vụ này. Do vậy điều kiện thoát nạn cho các nhà này cũng rất hạn chế.

Bên cạnh đó, các khu vực mặt tiền sử dụng vật liệu ốp lát rất cứng, chặt chẽ, đồng thời ốp thêm vật liệu chống cháy bên ngoài và biển quảng cáo vây kín hết giống như lồng sắt. Do vậy công tác CHCN khi gặp hoả hoạn tại các cơ sở này thường gặp rất nhiều khó khăn".