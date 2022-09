Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm chết 32 người: Vì sao phải cứu hỏa đến 24 giờ?

Xem toàn bộ diễn biến vụ việc tại đây!

Ngày 10/9, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC -CHCN) Công an tỉnh Bình Dương thông tin, khoảng gần 21h đêm 6/9, khi sau tiếp nhận tin báo cháy tại cơ sở karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An), Công an thành phố Thuận An đã điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện cùng 22 cán bộ chiến sĩ.



Cùng với đó, Công an thành phố Thuận An đã đề nghị chi viện 6 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe chở phương tiện cùng 44 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Thủ Dầu Một, Công an thành phố Dĩ An. Theo vị này, thời gian từ khi tiếp nhận tin báo đến khi có mặt tại hiện trường để chữa cháy khoảng 10 phút.

Theo trung tá Bùi Trung Hiếu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Bình Dương, ngay sau khi tiếp cận hiện trường, bên cạnh công tác chữa cháy, lực lượng cứu nạn đã sử dụng thang để đưa 12 người phía trên sân thượng xuống đất an toàn . Một số người thoát hiểm ra cửa chính của quán karaoke cũng được hỗ trợ sơ cứu và đưa đến bệnh viện ngay sau đó.

Trung tá Hiếu cho hay, khu vực khởi phát cháy ở tầng 2 sau đó lan lên tầng 3, chất cháy chủ yếu là vải, mút xốp, gỗ... Tuy nhiên, ngọn lửa không bùng phát mà cháy âm ỉ lan trong các phòng karaoke từ vật liệu trên trần nhà.

Lực lượng chức năng phá tường tiếp cận, giải cứu nạn nhân

Cũng theo trung tá Hiếu, sức nóng ở khu vực cháy thoát ra rất khủng khiếp, cán bộ chiến sĩ phải đeo mặt nạ phòng khí độc, phun nước làm mát liên tục nhưng vẫn không sao tiếp cận được bên trong. “Khói đen bao trùm bên trong, sức nóng khủng khiếp, dù có đèn pin cũng không thể thấy gì. Các chiến sĩ tiếp cận vào trong chỉ mò bằng tay, liên lạc với nhau bằng sợi dây”, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Dương nhớ lại.

Trong khi đó, một cán bộ Công an thành phố Thuận An, người trực tiếp tham gia chữa cháy cho biết thêm: “Lúc bấy giờ, khi phun nước vào đám cháy, nước trào sôi bốc khói như nồi áp suất. Không thể tưởng tượng được sức nóng và khí độc, lực lượng phải thay phiên nhau liên tục, chỉ cần cố gắng thêm một chút, không kịp ra thì người đi cứu cũng khó sống”.

Theo cán bộ này, đến sáng ngày 7/9, khi lực lượng cứu hộ đục thủng một số lỗ vách tường, phá dỡ mái tôn để thoát khí thì công tác cứu nạn bắt đầu dễ dàng hơn. Trong ngày 7/9 cho đến khi kết thúc vào khoảng 21h tối, chủ yếu lực lượng thực hiện tìm kiếm nạn nhân. “Với sức nóng và khí thải đến người có bảo hộ còn chịu không nỗi thì những người bên trong không có gì càng nguy hiểm tính mạng hơn. Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn , anh em trong đầu luôn cầu vẫn có người bên trong sống sót để tăng thêm động lực. Chúng tôi luôn hy vọng có một phép màu nào đó”, cán bộ tham gia giải cứu nạn nhân vụ cháy chia sẻ.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ cháy sau khi lửa được khống chế

Thượng sĩ Nguyễn Hữu Tình, Công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương cho biết, với nhiều năm tham gia công tác chữa cháy, cứu nạn, phải đối diện hiểm nguy không ít vụ cháy nhưng vụ cháy karaoke An Phú vượt sức tưởng tượng của anh.

Công an Bình Dương tổng kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện

Theo thông tin từ ngành chức năng tỉnh Bình Dương, số nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ cháy là 32 người , chủ yếu bị ngạt khí, tập trung trong phòng karaoke và nhà vệ sinh, chỉ số ít người chết ở hành lang lối đi giữa các phòng hát. Trong số 5 phòng karaoke có người chết, có 2 phòng mở cửa, 3 phòng còn lại được nạn nhân lấy đồ vật che chắn.

Một chuyên gia về phòng cháy, chữa cháy cho biết, yếu tố tác động nguy hiểm nhất trong một vụ hỏa hoạn là khói. Trong khi đó, các cơ sở kinh doanh karaoke để phục vụ kinh doanh đều làm hệ thống cách âm rất kín, bịt mọi lỗ thông ra bên ngoài bằng các vật liệu dễ cháy. Hầu hết các vụ hỏa hoạn, phần lớn các nạn nhân tử vong do ngạt khi hút phải khói.

“Cơ sở kinh doanh karaoke có đặc điểm kiến trúc thường rất kín để tránh tiếng ồn sang nhà lân cận, mặt trước công trình hầu như bị che chắn để làm biển hiệu quảng cáo; điều kiện thông gió gần như không có, khi xảy cháy sẽ xảy ra hiện tượng tụ khói. Tốc độ cháy ở cơ sở dịch vụ dạng này lan cực nhanh, tỏa nhiều khói, khí độc. Theo tôi, vụ cháy ở karaoke An Phú, các nạn nhân đã tử vong từ rất lâu trước khi lực lượng tiếp cận được. Bởi vì, số lượng nạn nhân nhiều trong một phòng nhỏ lại hít phải khí độc, thiếu oxy… sự sống không quá vài phút”, chuyên gia nhận định.