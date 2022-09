Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Mở rộng điều tra vụ án

Xem toàn bộ diễn biến sự việc tại đây!

Ngày 9-9, một nguồn tin cho biết về hướng tiếp theo của vụ án cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), cơ quan chức năng định hướng mở rộng điều tra để xác định thêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động này để xử lý.

Thu thập nhiều chứng cứ

Qua dữ liệu từ camera, cơ quan chức năng xác định vụ cháy xuất phát từ tầng 2 của quán karaoke chứ không phải như thông tin ban đầu là cháy từ phòng 303 (tầng 3). Cụ thể, điểm xuất phát cháy từ hành lang tầng 2, trên trần của phòng 204, 206 của quán, do chập điện.

Ngoài ra, trích xuất camera cho thấy quán karaoke toàn chất liệu dễ cháy nên chỉ trong một thời gian rất ngắn lửa đã lan nhanh, khói đen bao trùm toàn bộ hành lang tầng 2, thời điểm này khách vẫn còn ngồi trong phòng hát.

Giải thích về việc khi bị cháy nhưng vẫn có điện để hát, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - nói khi thiết kế xây dựng các phòng, các tầng đều có CB (circuit breaker- cầu dao tự động) riêng. Phòng nào chập điện thì CB phòng đó hoặc tầng đó sẽ cúp trước, những nơi khác vẫn có thể có điện một thời gian ngắn trước khi CB tổng bị ngắt.

Trước đó, ngày 27-4-2022, Công an TP Thuận An đã kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại cơ sở này, qua đó ra văn bản yêu cầu: "Cơ sở liên hệ với đơn vị chuyên môn về ngành điện kiểm tra, rà soát hiện trạng hệ thống điện, đánh giá tình trạng hệ thống điện hiện đang sử dụng trong quá trình hoạt động thường xuyên thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, không phát sinh thêm các thiết bị tiêu thụ điện, bảo đảm không để ngắn mạch (chập điện), quá tải xảy ra gây cháy".

Tuy nhiên, từ khi có biên bản kiểm tra đến nay, quán chưa tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống điện như nội dung của cơ quan chức năng yêu cầu.

Ngoài ra, hệ thống thoát hiểm cũng cần đánh giá lại, vì quán chỉ có đường từ trên đi xuống cổng chính. "Sau khi tổng kết toàn diện diễn biến vụ việc, cơ quan chức năng đánh giá lại, xác định trách nhiệm từng cơ quan, kiểm tra lại vấn đề PCCC, cấp phép cho hoạt động karaoke của cơ sở này có bảo đảm điều kiện kinh doanh..." - một nguồn tin cho biết như vậy và khẳng định vụ việc sẽ được xử lý quyết liệt, nhanh, khám nghiệm hiện trường xong là ra quyết định khởi tố vụ án, sau khi xác định được trách nhiệm của ai thì khởi tố bị can tiếp theo.

Trước đó, công an xác định có 32 nạn nhân tử vong, trong đó có 17 nam và 15 nữ. Tuy nhiên, trong quá trình khám nghiệm lại thì chính xác là 16 nam và 16 nữ. Hiện tại vẫn còn 15 thi thể chưa xác định được danh tính, phải chờ xét nghiệm ADN.

Địa phương sẽ làm hết trách nhiệm

Cũng trong ngày 9-9, mạng xã hội xôn xao video gia đình một nạn nhân tử vong trong vụ cháy phản ứng vì không được hỗ trợ trong khi chính quyền nói có.

Video thể hiện một người nhà nạn nhân cho biết phải chi 6 triệu đồng tiền xe đưa thi thể về quê, thêm 2 triệu đồng tiền vệ sinh thi thể, tổng cộng là 8 triệu đồng trong khi chính quyền TP Thuận An thông tin không tốn phí.

Liên quan vấn đề này, lãnh đạo TP Thuận An khẳng định "do hiểu nhầm", vì ngay từ khi hỏa hoạn xảy ra, thành phố đã kịp thời hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần để xoa dịu bớt đau thương, mất mát cho gia đình và người thân của các nạn nhân.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND TP Thuận An, cho biết địa phương đã bàn giao các thi thể xác định được danh tính cho người nhà lo mai táng và cũng đã chuyển số tiền hỗ trợ của chính quyền cho gia đình nạn nhân. Những nạn nhân còn lại chưa được nhận dạng đang chờ giám định ADN để xác định danh tính.

"Chúng tôi xin hứa sẽ làm hết trách nhiệm của chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất để các gia đình được nhận thi thể và có được số tiền để trang trải hậu sự, góp phần giảm bớt nỗi đau mà gia đình họ phải chịu" - bà Hiền khẳng định. Theo bà Hiền, nhà nước hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi người bị thương (11 người), còn mỗi gia đình của nạn nhân tử vong được hỗ trợ 30 triệu đồng (32 người). Lãnh đạo thành phố cũng đã làm việc với chủ cơ sở karaoke An Phú đề nghị có sự hỗ trợ. Chủ cơ sở đã hỗ trợ trường hợp bị thương 5 triệu đồng và lo tất cả chi phí điều trị; đối với nạn nhân tử vong được hỗ trợ 30 triệu đồng (số tiền này đã bao gồm tiền vận chuyển và tắm rửa cho nạn nhân).

Vấn đề phản ứng của gia đình nạn nhân, lãnh đạo TP Thuận An cho biết người dân có sự hiểu nhầm. Số tiền 30 triệu đồng chủ cơ sở karaoke An Phú hỗ trợ chính là để người nhà tự thuê xe đưa thi thể về quê và thuê dịch vụ mai táng. Chủ cơ sở còn cam kết sau khi hoàn tất điều tra sẽ đến từng nhà nạn nhân hỗ trợ tiếp các chi phí.

Hiện trường vụ cháy vẫn đang được khoanh vùng bảo vệ

Chấn chỉnh công tác PCCC



Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, ngày 9-9, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có công điện yêu cầu trưởng công an các đơn vị, địa phương thuộc công an tỉnh khẩn trương thực hiện ngay một số mặt công tác để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường.

Theo đó, từ 15 giờ ngày 9-9-2022, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) - Công an tỉnh và công an các địa phương đồng loạt ra quân tổng kiểm tra an toàn PCCC-CNCH đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là quán bar, karaoke, cà phê nhạc, nhà hàng..., xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các trường hợp vi phạm theo quy định tại điều 17 Nghị định số 136/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh, công an các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác PCCC, nhất là Kế hoạch số 24/KH-CAT-PC07 ngày 6-6-2022 của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác PCCC-CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; Công văn số 136/CAT-PC07 ngày 22-8-2022 về việc triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm về công tác PCCC-CNCH...

Tổ chức giám sát chặt chẽ, kiểm tra và xử lý triệt để các trường hợp không chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động về an toàn PCCC của cơ quan quản lý; chịu trách nhiệm nếu để các cơ sở tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, các trường hợp lén lút, cố tình đưa vào sử dụng để xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng, phải tiến hành điều tra, đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật. Siết chặt công tác quản lý, nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh karaoke...

Khoảng 21 giờ ngày 6-9, hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP HCM) làm chủ. Lúc này, những khách hát và nhân viên bên trong hô hoán, tìm cách tháo chạy. Do ở tầng cao nên nhiều người phải nhảy xuống đất để thoát thân, một số khác bị mắc kẹt do khói lửa dữ dội.