Kendall Jenner tuyên bố "lạc lõng trong gia đình của chính mình"

Trong buổi phỏng vấn với WSJ, Kendall Jenner gây bất ngờ khi nhắc tới gia đình nổi tiếng Kardashian của mình. Theo đó, nữ siêu mẫu khẳng định cô chưa bao giờ có ý muốn sống cuộc đời nổi tiếng như hiện tại.

"Kể từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã luôn cảm thấy lạc lõng trong gia đình của chính mình. Tôi được sinh ra với cuộc sống như vậy nhưng tôi không chọn cuộc sống như vậy", Kendall chia sẻ.

"Tôi không hợp với lối sống này đâu. Tôi chỉ làm vậy thôi và tôi học cách đối phó với điều đó", ngôi sao nói tiếp.

Khi chương trình truyền hình nổi tiếng Keeping Up with the Kardashians lần đầu công chiếu, Kendall chỉ mới 11 tuổi. Ở thời điểm đó, mọi hành động của cô đều bị camera ghi lại và chiếu trước hàng trăm nghìn khán giả. So với em gái Kylie Jenner - người thích nghi khá nhanh với sự nổi tiếng, Kendall ban đầu tỏ ra khá thờ ơ và lạnh nhạt khi phải đối mặt với camera. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, thiên thần Victoria's Secret có vẻ như đã làm quen với cuộc sống nổi tiếng và tiếp tục sống dưới ánh nhìn của khán giả trên toàn thế giới.

"Thực ra tôi đã mất 20 năm để cảm thấy ổn và quen dần với việc này", Kendall tiết lộ, "Tôi rõ ràng hiểu rằng mình là một trong những chị em nhà Kardashian và sống dưới cái tên này. Thế nhưng, điều này vẫn khá kì lạ với tôi bởi vì tôi nghĩ mình vẫn là một Jenner, theo ý kiến của tôi".