Đám cưới cặp diễn viên nổi tiếng gây sốt: Chú rể quỳ gối trao nhẫn, 4Minute cùng nữ hoàng nhạc phim dẫn đầu dàn sao

Moon Ji In - Kim Ki Ri chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ lãng mạn mới đây. Moon Ji In được nhiều khán giả nhớ đến nhờ những vai diễn ấn tượng ở loạt phim truyền hình ăn khách như It’s Okay, That’s Love (2014), The Doctors (2016)... Trong khi đó, Kim Ki Ri dần trở nên quen mặt với khán giả sau các tác phẩm như Welcome To Waikiki, Dae Jang Geum Is Watching...