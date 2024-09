Nhóm nữ hàng đầu có nguy cơ bị “xoá sổ"

Lần đầu tiên trong lịch sử phát triển hơn 30 năm của Kpop, có một cuộc đấu tố, tranh giành quyền lực nội bộ ảnh hưởng tiêu cực đến cả nền công nghiệp giải trí. Tháng 4/2024, HYBE “châm ngòi" cho cuộc chiến với chính label dưới trướng ADOR bằng cáo buộc tố Min Hee Jin - người phụ nữ tạo ra nhóm nhạc NewJeans âm mưu “chiếm quyền quản lý". HYBE bắt đầu cuộc thanh trừng với việc kiểm toán công khai ban quản lý ADOR, yêu cầu Min Hee Jin cách chức.

Cuộc chiến đảo chiều khi Min Hee Jin công khai mở họp báo đáp trả HYBE. Nữ CEO tố tập đoàn “ăn cắp chất xám", đạo nhái NewJeans để tạo ra nhóm mới ILLIT cùng ty tỷ những điều bất công trong quá trình cô làm việc dưới trướng Bang Si Hyuk. Nhờ màn khuấy đảo này, Min Hee Jin được toà phán quyết có lợi.

Theo đó, HYBE không được cách chức Min Hee Jin cho đến khi đến hạn công tác. Tuy nhiên, cuối cùng tập đoàn này vẫn “hất cẳng" mẹ đẻ NewJeans bằng quyết định thay thế CEO mới cho ADOR vào cuối tháng 8.

Min Hee Jin bị tước quyền CEO, NewJeans hoang mang

Min Hee Jin bị tước quyền CEO, NewJeans hoang mang. 3/5 thành viên bày tỏ sự lo ngại trước người hâm mộ. Ngày 8/9, NewJeans tham gia lễ trao giải The Fact Music Awards 2024, tại đây các cô gái công khai cám ơn Min Hee Jin mà hoàn toàn “phớt lờ" CEO mới của ADOR. Điều này cho thấy lập trường của nhóm đứng về Min Hee Jin. Trong cuộc đấu tố dài đằng đẵng, phụ huynh NewJeans cũng ủng hộ Min Hee Jin vô điều kiện.

Tuy nhiên, việc này làm dấy lên nguy cơ NewJeans sẽ bị “xoá sổ". Trong cuộc chiến quyền lực giữa “thượng tầng” HYBE, NewJeans chỉ như “con tốt thí", là đứa con xấu số bị tranh giành không thương tiếc. HYBE không ngần ngại tung thông tin bất lợi, đẩy NewJeans vào đường cùng.

NewJeans liên tiếp vắng mặt trong hai sự kiện lớn của HYBE trong năm qua bao gồm Weverse Con 2024 và triển lãm kết hợp với Grammy. Ngày 2/9, CEO mới của ADOR ẩn toàn bộ video trên kênh YouTube Ban Hee Soo - nơi đăng tải content liên quan đến “thế giới concept" NewJeans truyền tải. Đạo diễn Shin Woo Seok - người đứng sau các MV nổi tiếng của NewJeans bị cấm sử dụng các video hậu trường liên quan.

HYBE từng lên kế hoạch để NewJeans tạm ngưng hoạt động 1 năm 6 tháng. Video, hình ảnh và thông tin NewJeans pre-debut cũng bị rò rỉ, làm ảnh hưởng đến quyền riêng tư một cách nghiêm trọng. Người hâm mộ khẳng định, NewJeans đang bị chính tập đoàn “cha đẻ" cô lập, có nguy cơ bị đóng băng hoạt động lâu dài.

Sau màn “Nhật tiến" với single đôi Supernatural , NewJeans có kế hoạch ra mắt full album và khởi động tour thế giới đầu tiên. Nhưng với tình hình hiện tại, Min Hee Jin không còn được kiểm soát sản xuất cho NewJeans, các kế hoạch này là câu hỏi bỏ ngỏ. Tương lai của NewJeans là thứ bất định nhất lúc này.

HYBE liên tục gây phẫn nộ

Phát triển từ nền móng Big Hit, sau khi BTS thành công toàn cầu, HYBE trong những năm qua chưa từng tỏ ra lép vế. Tập đoàn này “bành trướng” sức ảnh hưởng, thu mua nhiều công ty giải trí vừa và nhỏ, mở rộng quy mô tại Mỹ. Về doanh thu, HYBE vươn lên vị trí đầu bảng, lấn át cả BIG 3 SM, JYP, YG nhờ lượng nghệ sĩ hùng hậu - mà đứng đầu chính là nhóm nhạc toàn cầu BTS. Không mất đến 5 năm, HYBE trở thành tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc.

Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng tày gang. Tập đoàn có dấu hiệu khủng hoảng kể từ khi BTS bước vào quãng nghỉ nhập ngũ. Đến nay có thể khẳng định, 2024 là năm khủng hoảng nhất của đế chế giải trí mới nổi. Màn đấu tố với Min Hee Jin khiến hàng loạt sự thật bị phơi bày. Không chỉ gặp vấn đề với NewJeans, HYBE còn liên tục “chọc giận" fandom các nhóm nhạc dưới trướng. Chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 9, tập đoàn này đã có đến 4 “phốt" khiến người hâm mộ các nhóm nhạc dưới trướng phẫn nộ.

Đầu tiên phải kể đến lịch trình dày đặc của ENHYPEN. Ngày 1/9, BELIFT LAB - công ty con quản lý ENHYPEN thông báo thời gian khởi động World Tour Walk The Line vào ngày 5/10/2024, chỉ sau đúng 1 tháng kể từ khi nhóm hoàn thành tour Fate. Điều này có nghĩa, trong vòng hơn 1 năm qua, ENHYPEN chạy tour liên tục không ngưng nghỉ. Cộng dồn vào lịch trình lưu diễn là các màn comeback.

Nhóm nam gen 4 luyện tập, trình diễn, chuẩn bị sản phẩm,... xoay vần không có thời gian “xả hơi". Các thành viên liên tục gặp chấn thương, sức khoẻ ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, fan ENHYPEN phải khởi động chiến dịch “tẩy chay concert" của chính thần tượng để phản đối lịch trình công ty đưa ra.

Hàng loạt bài đăng đòi công bằng cho ENHYPEN cho thấy sự bất bình của người hâm mộ đến HYBE. Cách làm này tuy xuất phát từ ý tốt, nhưng lại mang đến hệ quả cực đoan mà người gánh chịu đầu tiên chính là nghệ sĩ.

Ở một diễn biến khác, SEVENTEEN - nhóm nam triệu bản của Pledis cũng phải “gồng mình" với lịch tour cuối năm dày đặc từ Mỹ đến Nhật. Lịch trình trở nên gấp rút hơn bao giờ hết khi các thành viên người Hàn Quốc của SEVENTEEN dần dần phải đi nhập ngũ. SEVENTEEN đã xác nhận comeback lần 2 trong năm nay với mini album thứ 12 vào tháng 10 tới đây.

Nhưng ngày comeback cận kề, công ty vẫn chưa hé lộ bất kỳ thông tin nào về sản phẩm mới. Thay vào đó, đầu tháng 9, Pledis tung ra loạt card bo góc của era cũ - 17 Is Right Here nhằm “bào fan" đến nấc cuối cùng. Động thái này khiến fandom SEVENTEEN cảm thấy như bị lợi dụng. Người hâm mộ tỏ ra bất mãn, chỉ trích công ty - mà trên hết là HYBE, tập đoàn đang nắm gần như toàn quyền ở Pledis.

Ngày 5/9, HYBE "chọc giận" fan BTS. Hàng loạt fancam của thành viên V đã bị tập đoàn này đánh bản quyền, biến mất trên YouTube. Những năm qua, V tích lũy vô số fancam chục triệu, thậm chí cả trăm triệu views. Tình trạng này chỉ xảy ra với V. Nhiều fansite bị mất fancam, cực kỳ phẫn nộ vì đây hoàn toàn là công sức, kỷ niệm quý giá của người hâm mộ với thần tượng.

Dù dẫn đầu doanh thu trong các công ty giải trí, nhưng HYBE vẫn thua lỗ trên thị trường. Thời gian qua, cổ phiếu HYBE còn liên tục giảm vì “liên hoàn phốt". Nhiều fan BTS mỉa mai, HYBE gặp khó khăn tài chính đến mức... đánh bản quyền fancam nghệ sĩ để "hưởng chút tiền ít ỏi".

Ngoài những sự việc kể trên, HYBE dăm bữa nửa tháng lại bị các fandom “réo tên" vì công tác chăm sóc nghệ sĩ thiếu chu toàn. Các nhóm nhạc liên tục bị chấn thương, đặc biệt là ở chân. Ra sân bay không có an ninh bảo vệ, xảy ra tình trạng xô đẩy, chen lấn làm ảnh hưởng thần tượng là chuyện “như cơm bữa".

Bị gọi là “kẻ huỷ diệt Kpop”

HYBE hoạt động với tôn chỉ “We believe in music" (Chúng tôi tin tưởng vào âm nhạc), nhưng xét về mọi mặt, điều này càng trở nên mỉa mai hơn khi những sự thật bắt đầu bị bóc trần. Người đứng đầu tập đoàn, “cha đẻ" BTS - chủ tịch Bang Si Hyuk hoá ra lại không tin tưởng vào âm nhạc nhiều đến thế. Sau loạt phốt vừa qua, nhiều khán giả châm biến, thực chất tôn chỉ HYBE theo đuổi là… “We believe in money" - làm tất cả vì tiền.

Bang Si Hyuk bị gọi là “kẻ huỷ diệt Kpop”. Những xu hướng “độc hại" khởi xướng từ HYBE như “sản xuất nhạc ăn liền” - ca khúc dài dưới 3 phút, nhóm nữ không chú trọng tài năng,... bị lên án mạnh mẽ. Trong phim tài liệu nói về hành trình tạo nên nhóm nữ đa quốc tịch KATSEYE, chủ tịch HYBE “rước gạch đá" vì phát ngôn “tài năng không phải yếu tố ưu tiên để tìm kiếm thần tượng, mà là thần thái ngôi sao". Từ đây, người ta hiểu rõ tại sao các nhóm nhạc nhà HYBE có chung 1 điểm yếu - kỹ năng kém. Nhất là các nhóm nhạc nữ do chính tập đoàn này bồi dưỡng.

Từ LE SSERAFIM, NewJeans cho đến ILLIT, tất cả đều bị đánh giá thấp mặt kỹ năng. Đáng nói nhất là trường hợp của LE SSERAFIM. Thảm hoạ hát live Coachella 2024 đủ để huỷ hoại hình ảnh nhóm. Đến nay LE SSERAFIM vẫn chưa lấy lại được danh tiếng, bị dân Hàn ghét bỏ, gọi là “nỗi xấu hổ quốc gia”. Trong câu chuyện này, trách nhiệm hoàn toàn đến từ công ty quản lý.

Màn đấu tố với Min Hee Jin còn vén màn bộ mặt xấu xí của HYBE - một tập đoàn chuyên đạo nhái, “xào nấu" concept. ILLIT bị Min Hee Jin “chỉ mặt đặt tên" là sản phẩm sao chép từ thành quả lao động của cô với NewJeans. Trong khi đó, NewJeans cũng bị “bóc" sự tương đồng với nhóm nhạc Jeans đến từ Mexico.

Ngoài ra, không khó để tìm thấy hàng loạt “references" mà HYBE tham khảo để tạo nên sản phẩm, concept cho gà nhà. Idol kém tài, công ty đạo nhái là nhận định khắt khe của công chúng về HYBE hiện tại.

Bên cạnh đó, HYBE còn bị gọi là “công ty bơm nước", thổi phồng thành tích ảo cho nghệ sĩ dưới trướng. Điển hình như nhóm nam tân binh TWS của Pledis. Dù debut không chút “bọt sóng", tên tuổi cực kỳ mờ nhạt, nhưng ca khúc debut Plot Twist của TWS lại đang có khả năng “ẵm" các Daesang cuối năm vì thứ hạng cực cao trên các BXH nhạc số.

Thời điểm mới ra mắt đầu năm nay, ca khúc này bị fan Kpop chỉ ra nhiều điều bất thường. Thứ hạng trên các BXH không đúng tình hình thực tế. Cáo buộc gian lận bị đổ lên đầu TWS.

Từng tạo ra biểu tượng BTS, nhưng hiện tại Bang Si Hyuk bị chỉ điểm là "huỷ hoại Kpop"

Theo đuổi giá trị ngắn hạn, tạo nên vô số vấn đề tiêu cực, HYBE nói chung và Bang Si Hyuk đang huỷ hoại Kpop. Khán giả phẫn nộ trước cách vận hành của đế chế giải trí lớn nhất Hàn Quốc, khi các nguyên tắc trong sáng tạo bị xâm phạm một cách nghiêm trọng. HYBE đang trở thành “cỗ máy kiếm tiền", sản xuất thần tượng hàng loạt mà không chú trọng đến chất lượng thực sự. Mỉa mai hơn cả, đây lại là đế chế giải trí tạo nên “quốc bảo" BTS, đưa Kpop tiến gần hơn với các tiêu chuẩn và giải thưởng quốc tế.