Kẻ lừa lấy gần 1 tỉ đồng của người phụ nữ ở Đà Nẵng đã bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Viết Đông (SN 1983; trú khối Bàu Súng, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Viết Đông tại cơ quan công an

Theo điều tra, biết bà L.T.H (SN 1964) đang có nhu cầu làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng tại phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (trước đây), Đông đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Đông "nổ" có thể giải quyết được thủ tục cấp "sổ đỏ" cho bà L.T.H. Từ tháng 12-2022 đến tháng 5-2025, Đông nhiều lần yêu cầu bà H. đưa tiền để lo thủ tục và đã nhận tổng cộng gần 980 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt, đối tượng không thực hiện cam kết mà bỏ đi khỏi địa phương, tiêu xài hết số tiền. Bà H. sau đó đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.