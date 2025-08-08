36 năm tù cho cặp đôi lừa đảo bán thiên thạch với giá 'trên trời'

Trước đó, năm 2023, Tuyết bị phạt 9 năm tù và Giao bị phạt 8 năm tù về cùng tội danh nêu trên, trong một vụ án khác.

Theo cáo trạng, năm 2008, Tuyết và Giao quen biết nhau và nảy sinh quan hệ tình cảm. Đến năm 2010, Giao chuyển về sống chung với Tuyết ở Thái Nguyên và có 2 con chung. Thời gian này, Tuyết và Giao hành nghề thầy cúng, xem phong thủy, lập điện thờ tại nhà Tuyết và tại một căn nhà khác ở quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội.

Từ năm 2017 - 2022, thông qua các mối quan hệ xã hội, Tuyết và Giao đưa ra thông tin gian dối về việc đang sở hữu các khối thiên thạch có trọng lượng 4,27kg và 8,7kg. Các khối thiên thạch có nguồn gốc cổ xưa, có tính phóng xạ và có khả năng hủy gương kính.

Ngoài ra, Tuyết và Giao còn đưa ra thông tin không có thật về việc đang sở hữu, giao dịch nhiều tiền ngoại tệ là USD trôi nổi, chưa kích hoạt, chưa lưu thông sử dụng. Tuyết hứa hẹn khi bán được thiên thạch, sẽ cho nạn nhân rất nhiều tiền USD. Do tin tưởng, các nạn nhân chuyển hơn 20 tỷ đồng cho Tuyết và Giao.

Trường hợp đầu tiên là ông Vũ Khắc L, bị chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng. Cáo buộc thể hiện Tuyết nói với ông L là có đá thiên thạch và đang chuẩn bị bán cho Công ty Wilsons với giá 3 tỷ USD/kg. Tuyết nói đang cần tiền để chi phí làm các thủ tục, giấy tờ với các cơ quan ở thành phố Hà Nội, nhằm bán được đá. Tuyết hứa hẹn, nếu ông L đưa 1 tỷ đồng, thì được hưởng 10 triệu USD.

Tuyết và Giao đưa cho ông L xem nhiều loại giấy tờ liên quan đến việc giao dịch mua bán thiên thạch, trong đó có “danh sách thành viên thụ hưởng nhận tiền theo hợp đồng chuyển nhượng vật gia bảo”. Ông L chuyển hơn 1,3 tỷ đồng cho Tuyết và Giao. Ngoài ra, ông này còn khai nhận đưa nhiều lần tiền mặt hơn 4,2 tỷ đồng nhưng không viết giấy biên nhận và 8 tỷ đồng qua dịch vụ Viettel. Tuy nhiên, Tuyết không thừa nhận.

Trường hợp khác là ông Nguyễn Ngọc B. Theo đó, năm 2017, Tuyết loan tin đang có nhiều tiền ngoại tệ là USD trôi nổi chưa được kích hoạt, chưa lưu thông sử dụng. Qua tìm hiểu, ông B biết được thông tin trên, đã liên hệ gặp Tuyết.

Ngày 18/11/2019, Tuyết gọi điện thoại hẹn ông B đến trao đổi về số ngoại tệ là USD. Tại cuộc gặp ngày 21/11/2019, Tuyết nói sẽ chuyển trước cho 1 tỷ USD để ông B đi làm thủ tục pháp lý cho số USD này được lưu thông, sử dụng hợp pháp. Tuyết nói số USD trên được cất, lưu trữ tại một kho thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (không nói rõ địa chỉ cụ thể) và có “cậu Đồng” (người hoạt động tâm linh) đang trông giữ. Đồng thời, Tuyết đưa cho ông B xem 2 mẫu tiền loại 100 USD; yêu cầu ông L phải đưa tiền để thuê quần áo bảo hộ, quần áo chống độc cho “cậu Đồng” mặc đi vào kho lấy 1 tỷ USD.

Để tạo sự tin tưởng, Giao cũng nói về việc Tuyết có tiền ngoại tệ trôi nổi chưa kích hoạt lưu thông, có đá thiên thạch đang làm thủ tục bán cho công ty nước ngoài và thuyết phục ông B đưa tiền cho Tuyết.

Ngày 24/11/2019, ông B đi cùng nhóm của Tuyết đến TP Hồ Chí Minh để làm thủ tục bán thiên thạch có trọng lượng 4,27kg cho Công ty Wilsons. Tuy nhiên, khi đến nơi, chỉ có Tuyết đi giao dịch một mình, còn mọi người chờ ở bên ngoài. Sau hơn 1 tiếng, Tuyết nói đã giao dịch bán đá với giá 1,4 tỷ USD/kg. Đồng thời, Tuyết chỉ định ông B đứng tên trên hợp đồng chuyển nhượng và ông B sẽ được hưởng 20 triệu USD.

Đổi lại, từ tháng 11/2019, Tuyết nhiều lần yêu cầu ông B đưa tiền để làm thủ tục giải ngân số tiền USD theo hợp đồng đặt cọc trên. Do sợ bị Tuyết loại khỏi danh sách thụ hưởng, không trả lại tiền, nên từ năm 2019 - 2022, ông B nhiều lần đưa tiền cho Tuyết, tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng.

Nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều tiền nhất là ông Phạm Trọng T. Khi đó, ông T được Tuyết, Giao nói đang sở hữu 3 khối đá thiên thạch của dòng tộc, tổ tiên để lại, với tên gọi lần lượt là “ông Mặt Trời”, “ông Mặt Trăng” và “Trấn Yểm”. Tuyết gửi cho ông T xem hình ảnh thiên thạch đang thực hiện chuyển nhượng với Tập đoàn Wilsons, được thử và quay video, chụp ảnh tại nhà Tuyết.

Tuyết và Giao nói với ông T về việc để giao dịch thành công đá thiên thạch trên, cần kinh phí rất lớn và hiện đã có khoảng 20 người đầu tư chi phí ban đầu để hoàn tất thủ tục bán thiên thạch. Giao và Tuyết hứa hẹn cho gia đình ông T thụ hưởng 100 triệu USD, sau đó tăng lên 170 triệu USD, nếu ông T đóng góp chi phí ban đầu để làm thủ tục mua bán.

Sau một thời gian, Giao và Tuyết nói với ông T việc Tập đoàn Wilsons đã tăng giá mua thiên thạch theo hợp đồng thứ hai lên 8,54 tỷ USD, tương đương hơn 204.960 tỷ đồng. Tuyết liên tục lấy nhiều lý do nhắn tin, gọi điện thúc giục ông T chuyển tiền. Từ ngày 4/10/2020 đến ngày 27/7/2022, ông T đã chuyển gần 18 tỷ đồng cho Tuyết và bị cặp đôi này chiếm đoạt.